Как осъмнаха страните под атака

Жителите на държавите от Персийския залив се събудиха от звука на нови експлозии в понеделник сутринта, след нощ на атаки в региона, в които подкрепяната от Иран Хизбула се включи в разширяващия се конфликт.

Ето как стоят нещата, предават екипи на CNN.

Експлозии в големи градове. В катарската столица фотожурналист на CNN засне това, което изглежда като ракети, прихванати в небето. В Дубай екип на CNN чу „два последователни взрива“, самолети, прелитащи над главите на хоата, и машини, които изглеждат като прехващачи.

Бахрейн: Сирени са били пуснати над Бахрейн, според Министерството на вътрешните работи на страната.

Ливан: Израелските военни започнаха серия от удари в Ливан, включително столицата Бейрут рано в понеделник. Израелските военни заявиха, че са ударили „високопоставени терористи на Хизбула в района на Бейрут“ и наредиха евакуация в 52 селища в южната част на страната. Видео показва горния етаж на сграда в пламъци в Гобейри, южен Бейрут.

Израел: Иран изстреля нов ракетен залп към Израел в понеделник, съобщиха израелските военни. Хизбула и Израел също така размениха удари през нощта, след като Хизбула заяви, че е изстреляла „ракети и рояк дронове“ по израелска военна база южно от Хайфа „в отмъщение“ за убийството на върховния лидер на Иран. Израелските военни също така заявиха, че са прихванали снаряд, изстрелян от Ливан, а другият е паднал на открити пространства.

Кувейт: Силни взривове прозвучаха над Кувейт рано в понеделник местно време, докато противовъздушната отбрана прихвана „враждебни дронове“, приближаващи се към страната по „морски пътища“, съобщиха държавните медии.

Иран: Има съобщения за множество експлозии в иранската столица Техеран и други градове през нощта. Пациенти бяха евакуирани от болница в северната част на Техеран в неделя, след като тя беше силно разрушена при ударите, съобщиха иранските държавни медии.

Кипър: Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви, че е реагирало на предполагаем удар с дрон по британска военна база на източния средиземноморски остров Кипър.

