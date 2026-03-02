Българка в Доха: Виждам как свалят ракетите

В Дубай екип на CNN чу „два последователни взрива“ и самолети, прелитащи над главите им, предаде току- що медията.

В катарската столица Доха видео от репортер на CNN, заснето около 8 часа сутринта местно време, показва нещо, което изглежда като прихванати ракети в небето. Това е първият голям поток от приближаващи снаряди, който екипът на CNN е чул от приблизително същото време вчера сутринта.

А в Абу Даби екип на CNN съобщи, че е чул „огромна експлозия“.

За напрежението в Близкия изток в столицата на Катар разказа българката Анна Каранова, която живее в Доха от пет години. В ефира на „Здравей, България” тя коментира че за първи път е видяла ракети да прелитат над дома ѝ. Преди броени минути се чуха още два гърмежа. Имаше затишие от вчера сутринта, но към момента не знаем какво точно се случва“, заяви тя.

По думите ѝ властите в Доха са дали ясни инструкции – хората да останат по домовете си, да не излизат и да стоят далеч от прозорците. „Последните два дни от вкъщи директно виждах как свалят ракетите“.

Тя обясни, че жителите са получили предупреждения на мобилните си телефони да се приберат незабавно по домовете си. „Когато Израел удари Иран, бяхме инструктирани да следим само официални източници“, допълни тя.

По отношение на снабдяването с храни Анна Каранова посочи, че доставки има, но част от тях са били отложени. „Вчера ми се наложи да отида до магазина – улиците и търговските обекти бяха празни“, каза тя.

Училищата са преминали към онлайн обучение, а държавните институции не работят. Въпреки напрегнатата обстановка Каранова заяви, че лично се чувства в безопасност. „В момента би било по-опасно да летя някъде“, смята тя и подчерта, че към този момент ситуацията в Доха е овладяна.

Съпругът ѝ, който е пилот, е засегнат от затварянето на въздушното пространство. „Той кацна преди два дни в Нигерия. Там са блокирани още два екипажа и не знаем кога ще могат да се приберат“, обясни тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com