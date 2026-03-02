Удари срещу "Хизбула", хиляди бягат от Бейрут

Конфликтът в Близкия изток вече включва и Ливан, след като израелската авиация започна да нанася удари в съседната страна. Повече от 10 мощни експлозии бяха чути в Южен Бейрут, съобщава Нова тв.



Това вече е най-голямата кампания от войната срещу "Хизбула", която Израел води през 2024 година. Голяма колона от хора, които бягат от столицата задръсти едни от основните пътища. Армията на Израел предупреди жителите на 50 населени места в Ливан, да напуснат домовете си и да се отдалечат на километър от тях.



Армията обяви, че "Хизбула" е изстреляла ракети и дронове по Израел, но няма пострадали или разрушения. В неделя групировката обяви, че е техен дълг да отмъстят за убийството на Али Хаменей в Иран. Въпреки това до понеделник "Хизбула" не беше потвърдила бойни действия срещу Израел.

