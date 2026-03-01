Първа кръв! Трима американски военни убити в операция „Епична ярост“

Трима американски военнослужещи са загинали в хода на операция „Епична ярост“, а петима други са сериозно ранени. Това съобщи Централното командване на САЩ в публикация в X в неделя.

По данни на командването още няколко военнослужещи са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения, като се подготвя връщането им в строя. „Основните бойни операции продължават и нашите действия в отговор са в ход“, посочват от Централното командване.

Оттам подчертават, че ситуацията остава динамична и поради уважение към семействата няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности, включително самоличността на загиналите, докато не бъдат уведомени близките им.

Засега не е ясно при какви обстоятелства са загинали военнослужещите. Иран обаче извършва ответни удари по американски военни бази в региона след съвместните атаки на САЩ и Израел. Още в събота президентът Доналд Тръмп предупреди във видеообръщение, че операцията може да доведе до жертви сред американските сили.

Смъртта на тримата военни бележи първите потвърдени американски жертви в рамките на последната ескалация, която продължава да се разгръща на няколко фронта в Близкия изток.

