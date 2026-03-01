Топ републиканец в Сената: Няма да окупираме Иран!

Републиканският сенатор Линдзи Греъм, един от най-близките съюзници на президента Доналд Тръмп и твърд поддръжник на американските удари срещу Иран, отправи директно послание към иранския народ: Бъдещето на страната е във ваши ръце!

В интервю за NBC в предаването „Meet the Press“ Греъм заяви: „Изберете мъдро. Искаме да бъдем ваши приятели. Бихме искали да имаме добри отношения с вас занапред, но това вече зависи от вас.“

Сенаторът подчерта, че САЩ няма да определят кой да ръководи Иран след смъртта на аятолах Али Хаменей и други високопоставени представители на режима. „Не е наша работа да избираме следващото иранско правителство“, каза той. „От Иран зависи да избере своя лидер. Това не е моя работа. Не е работа на президента Тръмп.“

Греъм бе категоричен, че Вашингтон няма намерение да окупира страната. „Няма да окупираме Иран. Ще дадем на иранския народ шанс да направи нещо, което никога не е имал - да начертае собствената си съдба“, заяви сенаторът.

В същото време той подчерта, че Съединените щати ще гарантират, че никое бъдещо управление в Техеран няма да разполага с балистична ракетна програма, ядрена програма или възможност да подкрепя тероризъм.

Изявлението идва на фона на продължаващата ескалация в региона и на фона на сигнали от президента Тръмп, че има виждания за бъдещото управление на Иран, но засега Вашингтон официално оставя решението в ръцете на иранския народ.

