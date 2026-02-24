Шефът на Пентагона с първи коментар за НЛО

Развръзката идва! Шефът на Пентагона с коментар за НЛО

Завесата все повече се вдига и много скоро ще разберем истината за извънземните и летящите линии.

След изказването на снахата на Тръмп, днес известно потвърждение даде и шефът на Пентагона.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че съществува възможност за извънземни същества.

Също така каза, че американското военно министерство може да е готово да разкрие някои данни за неидентифицирани летящи обекти (НЛО).

"Не искам да казвам предварително колко време ще отнеме. Нашият отдел се занимава с този проблем. Ще се съобразим напълно с указа на президента на САЩ Доналд Тръмп, очакваме с нетърпение да предоставим тази информация на президента", пише News.Meaww.com, като цитира министъра на брифинг за медиите в Колорадо.

Хегсет отбелязва, че никога не си е мислил, че публикуването на файлове за извънземни форми на живот ще бъде част от отговорностите му като ръководител на Пентагона.

"Ще прегледам данните и ще разбера. Изчакайте подробности. Това ще бъде внимателно обмислен процес. Не искам да давам твърде много обещания и накрая да не ги изпълня," каза Хегсет пред репортери.

