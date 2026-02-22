Слави Трифонов с три въпроса към шефа на МВР. За ресторант "Ниагара"

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира трагичния случай "Петрохан", като зададе няколко нови въпроси към новия МВР министър.

Ето какво обяви той късно в неделя.

Темата „Петрохан“ е много важна. Заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта и аз няма да спра да ви информирам, и да задавам въпроси, докато този случай не се реши.

Затова, тъй като днес имам определена информация, задавам следните въпроси:

Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант „Ниагара“, намиращ се на ул. „Дойран“ 2 в София, полицаите, ангажирани със случая „Петрохан“?

Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ППДБ по случая „Петрохан“?

Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?

Вижте сега, случаят „Петрохан“ е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои.

И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com