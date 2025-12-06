Слави с невероятна изненада за София Маринова

Невероятна изненада за рождения ден на Софи Маринова направи Слави Трифонов. Дивата на поп фолка отпразнува 50-ия си юбилей там, където се чувства най-добре - на сцената.

Снощи се състоя третият от четирите ѝ поредни концерта по случай 50-годишнината ѝ, нещо, което до момента никой друг български изпълнител не е правил.

Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя, за доброто отношение и за всяка изпята песен, която е докосвала сърцето ми, написа София в социалните мрежи.

"Благодаря на Слави Трифонов и целия му екип за страхотната изненада да съберат на рождения ми ден 120 музиканти от най-добрите духови оркестри в България", допълни Софи.

"Благодаря за страхотните цветя и хубави пожелания за рождения ми ден от всички колеги, приятели и фенове, които направиха моя празник приказно красив", завърши тя.

Зала Арена 8888 се пръскаше по шевовете, а уникалния й глас ехтеше. Редом до нея застанаха родните изпълнители от всички жанрове- Орлин Горанов, Устата, Дони, Миро, Меди, Тони Стораро, Преслава, Константин, Ку-Ку бенд и други.

