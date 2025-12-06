Войната в офиса! Черната овца, която проваля екипа

Зад фасадата на увереността често се крие склонност към съперничество, което разрушава доверието

Екипната работа е едновременно двигател и изпитание за човешките взаимоотношения. Тя може да извади наяве блестящи качества, като идеи, решителност и иновации, но и да провокира конфликти, несигурност и сблъсък на характери. Ново психологическо изследване, цитирано от научното издание The Conversation, доказва, че в центъра на тези напрежения често стои едно нещо - нарцисизмът. И когато човек с прекалено голямо его влезе в група, дори най-силният екип може да започне да се пропуква.

Когато сътрудничеството срещне егото

Работата в екип изисква координация, споделяне на идеи и взаимно доверие. Но понякога тя означава и да преглътнеш гордостта си, особено когато доминиращи личности поемат контрола. Нарцисизмът, в неговата грандиозна форма, се проявява като преувеличено чувство за собствена значимост и убеждение, че човек е по-умен, по-талантлив и по-способен от останалите. Това поведение може да вдъхнови, но и да отблъсне, в зависимост от контекста. Ново изследване на британски университети и психолози проследява именно тази динамика - как нарцистичните черти влияят върху ефективността на екипната работа, когато напрежението е реално и времето тече.

Изнасяне „на терен“

Вместо в стерилна лаборатория, учените решават да поставят теорията на изпитание в истински условия. Над сто участници били поканени в търговски „ескейп рум“ (escape room) - стая, в която групи от хора трябва да намерят улики и да решат поредица от загадки, за да „избягат“ за ограничено време. Всеки екип се състоял от четирима или петима души, повечето от които се срещали за първи път. След кратко упражнение за запознаване те влизали в стая-джунгла и имали точно 60 минути, за да открият изхода.

Успехът зависел изцяло от способността им да комуникират, да се доверяват един на друг и да решават проблеми под напрежение, все качества, които са ключови и за реалните работни екипи. Преди и след задачата участниците оценявали себе си и останалите по критерии като симпатичност, емпатия, увереност и лидерски способности. Това позволило на учените да видят как първите впечатления се променят, когато настъпи реално предизвикателство и всеки трябва да покаже на практика своите качества.

Възхищение срещу агресия

Психолозите разграничават два полюса на грандиозния нарцисизъм. Първият е нарцистичното възхищение. То е онази очарователна и уверена страна, която кара хората да изглеждат харизматични, уверени и убедителни. Тя е способна да привлича внимание и да вдъхновява доверие. Вторият полюс е нарцистичното съперничество, т.е. отбранителната и агресивна страна, която реагира бурно, когато самочувствието или статутът на човека бъдат поставени под съмнение.

И двете страни служат за поддържане на едно преувеличено усещане за собствена изключителност, но чрез различни механизми. Възхищението привлича и обединява, съперничеството изолира и отблъсква. Изследователите искали да разберат коя от двете страни подпомага, а коя пречи на екипната ефективност в реална, динамична среда.

Методът, който използвали, се наричал „кръстосана оценка“ (round-robin design) - всеки член на екипа оценявал себе си, но и всеки от останалите. Това позволило да се сравни как хората с нарцистични черти възприемат себе си и как ги виждат другите - рядка възможност да се изследва в реално време как се формира репутация и доверие в рамките на група.

Блясъкът бързо помръква

Оказало се, че екипите с високи нива на нарцистично съперничество се справяли значително по-зле от останалите. Те постигнали с една трета по-малко напредък в задачата за бягство, решили по-малко загадки, съобщили за по-ниска степен на сплотеност и определили преживяването като по-напрегнато и разочароващо. Основната причина била, че съперничеството разрушава чувството за единство, което е сърцето на екипната работа.

Когато се чувствали под натиск, хората с изразен съпернически нарцисизъм започвали да се дистанцират, да игнорират идеите на другите или да задържат информация. Не винаги започвали конфликти, но тяхната отбранителност бавно, почти незабележимо, подкопавала ефективността. В крайна сметка, изводът бил категоричен: егото не просто прави колегите трудни за работа, а разрушава самата тъкан на сътрудничеството.

Другата страна на нарцисизма - възхищението - обаче рисувала различна картина. В началото хората с високи резултати по тази скала били възприемани като уверени, симпатични и готови да поведат останалите. Те повдигали духа на групата и вдъхвали мотивация. Но с напредването на задачата впечатленията се променяли. Към края на експеримента колегите им ги оценявали като по-арогантни, по-малко съпричастни и по-слабо склонни да слушат.

Харизмата, която първоначално впечатлява, се оказвала краткотрайна. Когато съвместната работа изисква реално взаимно разбиране и отстъпване, блясъкът на самоуверения човек бързо помръквал. Това е класическа сцена от съвременния офис. Колегата, който блести на срещите и умело се саморекламира, но до края на проекта е станал източник на напрежение за всички.

Психологически безопасната среда

Днешните професионални среди разчитат повече от всякога на колективна работа чрез хибридни екипи, постоянни видеосрещи, гъвкави модели на сътрудничество. В такава среда увереността и умението да се представяш често се възприемат като доказателство за компетентност. Но изследването показва, че погрешният тип увереност може тихо да подкопае доверието, креативността и ефективността.

Докато компаниите преосмислят лидерството и динамиката на екипната работа след пандемията, възниква важен въпрос: Възнаграждаваме ли прекалената харизма за сметка на истинското сътрудничество? И колко от нашите така наречени „екипни играчи“ всъщност играят единствено за себе си?

Решението не е да се отстранят уверени хора от лидерските позиции, а да се преоцени балансът между изразителност и умение за слушане. Лидери, които ценят само настъпателността, често насърчават вътрешно съперничество вместо взаимопомощ. Създаването на психологически безопасна среда, в която всеки може да говори без страх от подигравки, е ключът към устойчивото доверие.

Когато игрите казват истината

Дори обикновените тиймбилдинг игри като „ескейп рум“ могат да разкрият кой доминира, кой подкрепя и кой се отказва, щом не е в центъра на вниманието. Тези кратки моменти показват повече за екипната динамика от всякакви тестове за личността.

В рамките на изследването стаите за бягство предоставили изключително рядък поглед към нарцисизма „в действие“. Участниците не можели да се скрият зад екрани, да подбират внимателно думите си или да изградят фалшив имидж. Всяко решение, всеки жест и всяко прекъсване били видими за всички.

Изводът бил ясен - съперничеството изолира, възхищението впечатлява, но избледнява. Най-успешните екипи не били най-гласовитите или най-уверените, а онези, които успели да останат сплотени, комуникативни и щедри, дори когато часовникът тиктака. Истинската сила на екипа изглежда не идва от това кой командва, а от това кой умее да слуша, споделя и създава доверие.

Новите изследвания и уроци за бъдещето

Последните проучвания показват, че нарцисизмът в екипа не е просто личностна особеност, а реален фактор, който променя динамиката на съвместната работа. Дългосрочни наблюдения върху десетки проекти доказват, че групите с по-високи нива на нарцистични черти постигат по-слаби резултати и показват по-ниски нива на взаимна подкрепа и доверие.

Подобни зависимости се наблюдават и при лидерите когато те проявяват прекомерна самоувереност и отказ да приемат обратна връзка, усещането за сигурност и желание за споделяне на идеи сред останалите намалява. Това автоматично води до спад в ангажираността и креативността на екипа.

Изводът е ясен: за да се изграждат устойчиви колективи, не е достатъчно да се търсят „харизматични“ личности. Нужно е да се създаде среда, в която всеки член се чувства свободен да говори, слуша и допринася.

В контекста на българските организации това означава лидерите и специалистите по човешки ресурси да обръщат внимание не само на това кой колко убедително говори, а и на това кой колко внимателно слуша. Само така културата на истинска взаимност може да замени културата на личното самопромотиране.

