Рамзан Кадиров с изненадващо обръщение към Украйна

Рамзан Кадиров направи призив към народа на Украйна.

Лидерът на руската автономна република Чечения публикува в своя канал в Телеграм видеообръщение след атаката с украински дрон срещу многоетажна сграда в Грозни, в което призова народа на Украйна да се противопостави на войната с Русия, предаде ТАСС.

"Когато сте поотделно те ви разкъсват. Излезте всички и кажете думата си. Убиват вашите деца, унищожават. Затова излезте и кажете думата си", казва Кадиров в обръщението си.

Той отбеляза, че когато украинските военни биват взети в плен, те молят да не ги връщат обратно.

"Бъдете внимателни, защото иначе ще загубите напълно своята нация. Ако в Украйна има поне един мъж, той трябва да застане начело, а народът трябва да го последва", добави Кадиров.

Той също така заяви, че през следващата седмица военните обекти на Украйна ще бъдат подложени на атаки в отговор на удара с дрон по многоетажна сграда в Грозни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com