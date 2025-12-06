Италиански град погва туристите. Нова забрана

Още един град в Италия въвежда строги забрани.

Милано става поредният италиански град, който въвежда строги мерки срещу неконтролираните краткосрочни наеми на жилища. От 1 януари 2026 г. в града ще бъде забранено използването на външни кутии с ключове (key boxes) за самостоятелно настаняване (self check-in) в апартаменти и стаи, предлагани през платформи като Airbnb, Booking и други.

Забраната се отнася за кутии за ключове, поставени върху улична инфраструктура, пътни знаци, огради, порти, стълбове за осветление или други конструкции, разположени върху общинска площ. Тези, които не спазват новите правила, рискуват глоба между 100 и 400 евро, в допълнение към покриването на разходите за премахване.

Кутиите за ключове често се използват, за да се позволи на гостите да се регистрират самостоятелно. Общината обаче подчертава, че без разрешение за заемане на обществено пространство и плащане на съответните такси, тези кутии представляват неправомерно използване на обществена собственост за частна изгода.

Резолюцията се позовава и на съображения за безопасност, като се посочва, че кутиите с ключове могат да бъдат използвани за незаконни дейности, включително търговия с наркотици, както беше подчертано в скорошни съдебни разследвания.

Според новото разпореждане на общината, предаването на ключове ще може да става единствено лично - от собственика, управителя или упълномощено лице, което ще трябва да провери документите за самоличност на гостите и да ги регистрира в официалната полицейска система (портала Alloggiati Web).

Собствениците на апартаменти имат тридесет дни, за да се съобразят с изискванията и да премахнат кутиите, ако не го направят, ще трябва да платят глобата и да покрият разходите за премахване от общината.

