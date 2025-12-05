Новата стратегия за сигурност на САЩ. Доктрината Монро

Новата национална стратегия за сигурност на САЩ беше публикувана на уебсайта на Белия дом. В нея се излагат основните правила на вътрешната и външната политика на САЩ за следващите години.

Документът визира Съединените щати като безспорен световен лидер в областта на икономиката, оръжията, високите технологии, както и във формирането на политики в Западното полукълбо и Близкия изток. В същото време Вашингтон се готви да участва в корекцията на отношенията между Европа и Русия.

От текста на новата стратегия се вижда, че САЩ се отказват от едностранна защита, както и от подкрепа на по-слаби играчи, като преминават към тактиката на взаимноизгодни отношения. Това се отнася основно за отношенията с Европа и африканските страни.

По-специално, Съединените щати възнамеряват да намалят военната помощ за европейските съюзници, така че "Европа да започне да стои твърдо на собствените си крака."

Ето основните точки на документа.

Спасяване на Европа и край на войната в Украйна

В новата стратегия американската администрация остро критикува Европа за политики, които според Вашингтон я водят до самоунищожение. По-специално става дума за европейската миграционна политика, която според авторите на стратегията трансформира континента и води до конфликти.

Администрацията на Доналд Тръмп смята, че загубата на национална идентичност и самоувереност е довела Европа до настоящото състояние на отношенията с Русия. Въпреки че европейските съюзници имат превъзходство над Русия в "твърда сила" по почти всички параметри, с изключение на ядрените оръжия, от началото на войната в Украйна Европа възприема Русия като екзистенциална заплаха, се казва в документа.

Един от ключовите интереси на САЩ е да постигне възможно най-рано прекратяване на военните действия в Украйна с цел "стабилизиране на европейските икономики, предотвратяване на неволната ескалация или разширяване на войната, възстановяване на стратегическата стабилност в отношенията с Русия и осигуряване на следвоенното възстановяване на Украйна, необходимо за нейното оцеляване като жизнеспособна държава."

Целта на САЩ е да помогнат на Европа да коригира настоящата си траектория, казва документът: "Ще ни трябва силна Европа, за да се конкурира успешно и съвместно да предотврати доминацията на всеки противник на европейския континент."

Съединените щати призовават политическите си съюзници в Европа да подкрепят възраждането на европейския дух и вярват, че "нарастващото влияние на патриотичните европейски партии дава реални основания за голям оптимизъм."

Вътрешна политика на САЩ

В вътрешната политика САЩ ще се съсредоточат върху сигурността на страната, защитата на националните ѝ интереси и благосъстоянието на американците за обозримо бъдеще.

Ето основните точки от тази част на документа:

да защити страната, нейния народ, икономика и начин на живот от въоръжени нападения и враждебно чуждо влияние, било то шпионаж, хищнически търговски практики, трафик на наркотици, трафик на хора, разрушителна пропаганда и "операции за влияние", културна подривна дейност или друга заплаха за нацията;

пълен контрол върху границите на САЩ, имиграционната система на страната, сътрудничество с други страни в областта на миграцията за създаване на подредена и контролирана система за приемане на мигранти;

притежанието на най-мощната и технологично напреднала армия в света, която ще ни позволи да защитаваме интересите на САЩ, да възпираме врага и, ако е необходимо, да печелим бързи и решителни победи във войни с минимални загуби сред американските военни;

притежаване на най-надеждния, модерен и достоверен ядрен възпиращ инструмент в света, както и разработване на ново поколение противоракетни отбранителни системи, включително Златния купол, които ще защитават американския народ, както и американските съоръжения в чужбина и съюзниците на САЩ;

Изграждане на най-силната, динамична, иновативна и високотехнологична икономика в света – "Нашата икономика е и основата на нашата позиция в света и необходимата основа на нашата военна мощ", се казва в документа.

Освен това, текстът казва, че Съединените щати искат да имат най-устойчивата индустриална база в света, да развиват капацитета за отбранително производство, да изградят най-продуктивния, иновативен и мощен енергиен сектор в света и да останат световен лидер в науката и технологиите.

Външнополитическа стратегия на САЩ

В този раздел на документа Белият дом заявява, че възнамерява да се върне към принципите на доктрината Монро. Всъщност това означава, че Съединените щати се обявяват за безспорен лидер сред страните от Западното полукълбо с право да се намесва в делата на страните от региона.

"Съединените щати игнорираха тази посока в продължение на много години, но сега се връщат към доктрината Монро и ще я следват, за да възстановят превъзходството на Америка в Западното полукълбо, да защитят родината ни и да осигурят достъп до ключови географски райони на региона," се казва в документа.

Тази нова политика се нарича "Следствие на Тръмп към доктрината Монро" в Стратегията.

Доктрината Монро, провъзгласена от президента на САЩ Джеймс Монро през 1823 г., по същество обявява Съединените щати за доминираща сила в Западното полукълбо. В тази доктрина Съединените щати предложиха на европейските сили да се придържат към политика на взаимна ненамеса: Съединените щати не се намесваха в европейските дела, а европейците не се намесваха в делата на Америка. В същото време Съединените щати си запазваха правото да се намесват в политиката на други страни от американския континент, ако защитата на националните интереси на Америка го изисква.

По въпроси, свързани с външната политика, свързани със Западното полукълбо, Вашингтон призовава страните от региона да си сътрудничат в "борбата срещу нарко терористи, картели и други транснационални престъпни организации."

Като част от по-широката глобална програма, САЩ виждат своята мисия като подкрепа на съюзниците в защитата на свободата и сигурността на Европа, както и предотвратяване на доминацията на Иран в Близкия изток. В същото време Вашингтон си поставя нови стратегически задачи в региона на Близкия изток.

Регионът все повече ще се превръща в източник и получател на чуждестранни инвестиции, включително в индустрии далеч отвъд нефтената и газовата индустрия, включително ядрена енергия, изкуствен интелект и отбранителни технологии," се казва в документа.

В рамките на новата стратегия Съединените щати също възнамеряват да обърнат по-голямо внимание на отношенията с африканските страни. Според администрацията на Тръмп тази връзка твърде дълго се свежда до едностранна помощ за африканските страни.

САЩ сега ще търсят отношения, базирани на търговия и инвестиции, предпочитайки партньорства с способни и надеждни държави, които са готови да отворят пазарите си за американски стоки и услуги.

"Една област за инвестиции на САЩ в Африка, която може да донесе добра възвръщаемост, е енергийният сектор, както и добивът на критични минерали," се казва в стратегията.

Освен това Съединените щати позволяват участието си в преговори за разрешаване на настоящи конфликти и предотвратяване на нови. Сътрудничеството с африканските страни в борбата срещу ислямистките терористични групи също е възможно, но, както подчертават авторите на стратегията, без дългосрочно военно присъствие на САЩ или тежки задължения от тяхна страна.

Според авторите на документа, САЩ разполагат с почти всичко необходимо, за да постигнат целите си, а именно:

гъвкава политическа система, способна на корекция на курса

най-голямата и най-иновативна икономика в света;

водеща роля в глобалната финансова система, включително статута на долара като световна резервна валута;

най-напредналия, иновативен и печеливш технологичен сектор;

най-мощната и готова за бой армия в света;

широка мрежа от съюзи;

изгодно географско разположение и изобилие от природни ресурси.

"Целта на тази стратегия е да обедини всички тези силни страни и други ресурси, за да засили силата и превъзходството на Америка и да направи страната ни по-голяма от всякога", се казва в стратегията.

