Новата стратегия за сигурност на САЩ. Доктрината Монро
Спасяване на Европа и край на войната в Украйна
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Спасяване на Европа и край на войната в Украйна
Сега го вижда като новия Никсън, преди смяташе, че е объркан
Католическата църква модернизира вижданията си за семейството. Ватикана представи днес документ, с който отменя греховете за разведени и хомосексуални...