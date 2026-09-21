Ето ги най-старите села в България

Кое всъщност е най-старото село в България? Това се оказва въпрос без напълно категоричен отговор. Причината е проста - някои населени места имат археологически следи от древността, но днешното село е възникнало по-късно. При други има писмени сведения за съществуването им, но не е известно точно кога са били основани.

Един от най-сериозните претенденти е Братя Кунчеви, за което според данни, цитирани от община Стара Загора и в изданието "Нашите родни села" на БАН, се посочва 1224 г. като година на основаване. Но около него има още села с впечатляващо древно минало, затова даваме още няколко такива примера.

1. Село Братя Кунчеви, област Стара Загора

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Ако има село, което може да каже "Аз знам кога съм родено", това е Братя Кунчеви. Намира се между Стара Загора и Нова Загора, а старото му име е Черково. Според данните, представени от общината, селото е основано през 1224 г. от цар Иван Асен II, който по време на похода си срещу Византия лагерува в района и основава там църкви и манастири.

Името Черково също не е случайно - в района са съществували няколко храма и манастира. Над днешното село се намира местност, известна като Градището, която според преданията е свързана с лагера на Иван Асен II. През XX век селото получава сегашното си име в чест на братята Кунчо и Деньо Кунчеви..

2. Село Бъта, област Пазарджик

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Селото е разположено край Панагюрище и археологическите проучвания в района показват следи от живот, датиращи отпреди над 7000 години (от каменно-медната епоха). Като постоянно укрепено селище съществува от времето на траките, а името му се свързва със старата българска дума "бътам" (удрям, шумя), заради водите на река Банска Луда Яна.

Писмените и краеведски източници сочат, че самото село Бъта се е оформило около XII век, първоначално разделено на шест махали. Любопитен факт е, че за разлика от много други места, до XVI век в селото не е имало османско присъствие.

3. Село Гела, област Смолян

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Ако търсим не просто средновековни села, а места с много по-древни корени, погледът ни трябва да се насочи към Родопите. На около 1500 метра надморска височина се намира Гела - едно от най-старите селища в Родопите според община Смолян. Общината посочва, че селото е основано от траките.

Официалният сайт на традиционния гайдарски събор в Гела посочва история от над 3300 години и свързва древното селище с тракийското племе беси. В района се намират и останки от тракийска крепост.

4. Село Свежен, област Пловдив

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Намиращо се в Сърнена Средна гора, селото има документирана история, която датира поне от XIV век. Според преданията, селото е основано от боляри на цар Иван Шишман. След като предали царската сестра Кера Тамара на султан Мурад, за да умилостивят нашественика, те се засрамили и отказали да се върнат в столицата Търновград. Вместо това се укрили в гънките на Сърнена Средна гора и създали ново селище

То е било важно средище още преди падането на България под османско робство. Днес е архитектурен резерват с десетки запазени автентични къщи на над 300 години. Векове наред селото носи името Аджар (от арабски/турски - "камък" или "здрав"), като официално е преименувано на Свежен през 1934 г.

Разположено в Южна Рила, първите писмени сведения за Добърско са от 1378 г. - селото е споменато в известната Рилска грамота на цар Иван Шишман под името Гнидорад. Прочуто е със своята уникална църква "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" (построена през 1614 г.), където се намира известната стенопис, оприличавана на Исус Христос в космическа ракета.