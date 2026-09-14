Разкошна находка в баните на Сюлейман Великолепни. Обръща историята на Бургас

Разкошна находка обръща историята на бургаското антично бижу Акве Калиде - легендарните минерални бани, в които са се лекували римски императори, български ханове и Сюлейман Великолепни. Откритието допълва историята на един от най-значимите антични комплекси по българските земи. При археологическите проучвания, ръководени от доц. д-р Димчо Момчилов, е открит надпис, датиран от ранните години на управлението на римския император Траян (98–117 г.), в края на I – началото на II век.

Артефактът е важно свидетелство за развитието на Акве Калиде през римската епоха и допълва с ценна информация вече известните писмени паметници. Находката се вписва в поредицата от значими римски надписи, открити при археологическите проучвания на Акве Калиде през последните години.

Тук са разкрити няколко особено ценни надписа на латински от I и II век. Сред тях е надписът от времето на император Нерон, открит през 2015 г., който свидетелства за изграждането на баните през I век. Открити са и няколко оброчни олтара с посвещения от II век, сред които особено място заема олтарът, посветен на нимфите от Марк Обсеквант, намерен през 2022 г.

Акве Калиде е едно от онези редки места, където историята не просто се помни – тя пулсира под земята, в горещата вода, която извира вече повече от седем хилядолетия. Най-ранните следи от човешко присъствие около извора датират от I хилядолетие пр.н.е., когато траките изграждат светилище на Трите нимфи – митичните пазителки на водите. Според легендата трите девойки не опазили чистотата на извора и били вкаменени от боговете, а мястото станало свещено за поколения наред.

По-късно римляните превръщат Акве Калиде (лат. Aquae Calidae – „горещите води“) в един от най-значимите балнеологични центрове на древността. Изграждат внушителни терми, сложни отоплителни системи и укрепват района, който става част от големия град Анхиало. Нови археологически открития – като надпис от времето на император Траян, намерен през септември 2026 г. – показват колко важен е бил комплексът за римската администрация и пътната мрежа.

Византийската епоха също оставя своя отпечатък. Императори като Юстиниан I и Константин IV посещават мястото, укрепват го и го включват в отбранителната система на региона. През Средновековието Акве Калиде е познато като Терма и Термопол, а българският кан Тервел също е сред владетелите, които идват тук заради лечебната сила на водата.

Османският период носи нов разцвет – султан Сюлейман Великолепни възстановява баните през XVI век, превръщайки ги отново в притегателно място за пътешественици, болни и поклонници. Днешните Бургаски минерални бани са наследник именно на този османски комплекс.

Археологическите проучвания от последните години разкриват мащабна картина: тракийско светилище, римски терми, византийски укрепления, османска баня – пластове, които показват непрекъснат живот и почит към извора. Малко места в България могат да се похвалят с такава дълга, непрекъсната и многопластова история.