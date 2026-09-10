Тракийски сфинкс оживя у нас повече от 2000 години по-късно

Повече от две хилядолетия след времето на траките един от най-красивите символи на Боровското съкровище отново се появи на мястото, с което е свързана неговата история. Прочутият ритон със сфинкс, висок едва 17 сантиметра в оригинал, вече е пресъздаден като голям монумент и е поставен на площада в Борово. Проектът свързва археологията с най-съвременните 3D технологии и превръща един древен артефакт в нов символ на града, съобщава БНТ.

Пет сребърни съда излизат от земята преди 52 години

Историята започва преди 52 години, когато край Борово случайно са открити пет изключително ценни сребърни съда. Сред тях има три ритона - съдове с формата на бик, кон и сфинкс, както и каничка и купа.

Археолозите датират Боровското съкровище от IV век пр.н.е. Неговата стойност е огромна не само заради изящната изработка. Върху част от съдовете е изписано името на тракийския цар Котис I, което свързва находката пряко със света на тракийската аристокрация и владетелските дворове.

Днес оригиналното съкровище се пази в Националния исторически музей в София, а в Русе може да бъде видяно негово копие. Борово обаче вече получава своя собствен впечатляващ знак към тази история.

17 сантиметра се превърнаха в монумент

За новия градски символ е избран именно ритонът със сфинкс. Оригиналният съд е висок само 17 сантиметра, но чрез 3D технология образът му е увеличен многократно и превърнат в монумент.

Проектът е реализиран от екипа на проф. Георги Христов от Научноизследователския център към Русенския университет. Работата е продължила около месец, като за изработването е използван един от най-големите 3D принтери в Северна България.

„Благодарение на него успяхме на две части да отпечатаме този монумент и след това да го сглобим като детски пъзел и да му бъдат нанесени съответните покрития, които да бъдат устойчиви на слънчева и UV радиация“, обясни проф. Георги Христов.

Така технология, която обикновено свързваме с индустрията и инженерството, този път е използвана за възстановяването и популяризирането на образ, създаден преди повече от 20 века.

Най-трудната задача била конструкцията отвътре

Оказва се, че отпечатването на огромния сфинкс е било само част от предизвикателството. По-сериозният инженерeн проблем бил как монументът да издържи дълго време на открито, без конструкцията му да се деформира или поврежда.

„Това беше най-голямото инженерно предизвикателство - как да го направим, как да го защитим, как да увеличим неговата механична якост“, разказа проф. Христов.

За целта специалистите са проектирали специални вътрешни отвори, в които е монтирана метална конструкция. След това са използвани съвременни похвати от адитивните технологии, а външната повърхност е защитена със специални покрития срещу слънчева и UV радиация.

„Използвахме модерните похвати на адитивните технологии, за да създадем нещо, което да увековечи и да популяризира уникалното наследство, което ние имаме в случая с траките“, каза ръководителят на проекта.

Сфинксът вече посреща хората на площада

Новият монумент вече е поставен на площада в Борово и бързо привлича вниманието както на местните хора, така и на посетителите на града.

„Красиво е, отваря града“, споделя жител на Борово. Друг допълва, че по този начин хората могат „да се запознаят повече с историята на Борово и с богатствата, които притежава“.

За някои новият сфинкс вече изпълнява и най-важната си задача - кара ги да се заинтересуват от историята, която стои зад него.

„Благодарение на този хубав паметник научих, че има Боровско съкровище. Ако е направена добре рекламата, може би ще привлече повече туристи. Надявам се“, казва друг местен жител.

Древността може да доведе и нови туристи

Именно това е и една от големите възможности пред проекта. Боровското съкровище е сред най-ценните тракийски находки от региона, но оригиналите му се съхраняват далеч от мястото, където са намерени. Огромният сфинкс позволява историята да се върне визуално в Борово и да стане част от всекидневната среда на града.

Монументът може да се превърне и в отправна точка за туристически интерес към целия Русенски регион, където археологическото наследство е изключително богато. Вместо древните артефакти да останат познати предимно на специалистите и посетителите на музеите, новите технологии дават възможност те да бъдат показани по съвсем различен и много по-достъпен начин.

Миналото и бъдещето се срещнаха в Борово

Повече от две хилядолетия разделят тракийския майстор, създал сребърния ритон, от съвременния 3D принтер, който пресъздаде образа му. В Борово обаче тези два свята вече стоят един до друг.

Оригиналният сфинкс остава част от безценното Боровско съкровище, а неговият многократно увеличен съвременен двойник напомня на жителите и посетителите какво е излязло от земята край града преди повече от половин век.

От Научноизследователския център към Русенския университет вече дават заявка, че това няма да остане единичен проект. Намерението е модерните технологии и занапред да бъдат използвани, за да връщат към живот древните артефакти от региона и да правят богатото му археологическо наследство по-видимо и разбираемо за хората.