В европейска страна става страшно, отмениха хиляди полети

Мащабен технически проблем в National Air Traffic Services (NATS) парализира въздушния транспорт във Великобритания, засягайки десетки хиляди пътници.

По данни на Cirium, за 8 и 9 септември са отменени общо над 1900 полета до и от британски летища.

Най-тежък бе ударът през първия ден, когато са анулирани над 1750 кацащи и излитащи самолета от общо 5800 планирани – необичайно висок процент на фона на стандартните 1-2% отмени.

На втория ден са отпаднали още 153 полета. Въпреки че експертите са отстранили неизправността в системата, контролираща 15 летища в страната, закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения.