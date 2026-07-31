Полет от Полша донесе празник на Летище Бургас

Летище Бургас посрещна милионния си пътник за летния сезон на 2026 г., при това ден по-рано спрямо миналата година. Юбилейната гостенка Агниешка Пачиорек-Холингсуорт пристигна днес, 31 юли, с полет на Wizz Air от полския град Катовице. Събитието е положителен сигнал за интереса към Южното Черноморие въпреки геополитическите сътресения и трудностите пред туристическия сектор.

Празнично посрещане за гостенката от Полша

Агниешка Пачиорек-Холингсуорт беше посрещната на летището от представители на Wizz Air и концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Милионната пътничка получи брандиран куфар, тематични сувенири, празнични сладки и ваучер на стойност 100 евро за следващо пътуване с авиокомпанията. Церемонията завърши по традиция с юбилейна торта и шампанско.

Фактът, че границата от един милион пътници е достигната ден по-рано от 2025 г., показва устойчив интерес към полетите от и до Бургас в активната част на летния сезон.

Силен знак въпреки трудния туристически пазар

Главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ Михаел Ройш определи резултата като много повече от символично постижение.

„Посрещането на едномилионния ни пътник по-рано тази година, въпреки геополитическите предизвикателства и конфликтите, които оказаха влияние върху туристическото търсене, е значимо доказателство за устойчивото развитие на Летище Бургас“, заяви той.

По думите му аеропортът затвърждава ролята си на предпочитана входна врата към Българското Черноморие. Ройш благодари на пътниците, авиокомпаниите, партньорите и служителите на летището, допринесли за резултата.

Той подчерта и значението на партньорството с Wizz Air за подобряването на въздушната свързаност и привличането на повече чуждестранни туристи в региона.

Wizz Air вижда Бургас като стратегическа дестинация

От авиокомпанията определиха България като стратегически пазар, а Бургас - като една от ключовите сезонни дестинации в мрежата им.

„Изключително щастливи сме да отбележим този знаков момент заедно с Летище Бургас и да посрещнем едномилионния пътник именно с полет на Wizz Air“, заяви мениджърът „Корпоративни комуникации“ на превозвача Салваторе Габриеле Империале.

Той посочи, че авиокомпанията ще продължи да инвестира в достъпни възможности за пътуване и в свързването на Южното Черноморие с водещи европейски пазари.

Wizz Air е вторият по големина превозвач на Летище Бургас според пазарния си дял.

Над 2,7 млн. превозени пътници

Wizz Air започва дейността си в България през септември 2005 г., а първите полети от Бургас са извършени година по-късно.

От 2006 г. досега авиокомпанията е превозила над 2,7 млн. пътници от и до морския град. За този период са били предложени повече от 3 млн. самолетни места.

Само през 2026 г. превозвачът осигурява над 260 000 места по линиите си от и до Бургас. Данните показват устойчиво търсене, особено от пазарите в Полша, Унгария и Великобритания.

Седем европейски линии през лятото

През настоящия летен сезон Wizz Air свързва Бургас с Лондон - Лутън, Будапеща, Варшава - Шопен, Варшава - Радом, Катовице, Гданск и Люблин.

Част от тези направления осигуряват ежедневни или редовни връзки с пазари, които имат важно значение за входящия туризъм по Българското Черноморие.

Посрещането на милионния пътник не отменя трудностите пред летния сезон, но показва, че Бургас продължава да привлича сериозен туристически поток. Голямата задача оттук нататък е този интерес да бъде запазен и разширен чрез повече директни полети, по-дълъг сезон и устойчиви партньорства с авиокомпаниите.