Евровизия наду цените в Бургас: 180 хил. евро за 6 нощувки
Дано алчността да не ни изложи пред света
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Дано алчността да не ни изложи пред света
Кметът Димитър Николов обещава мащабна подготовка, повече транспорт и съпътстващи събития, посветени на българската култура
Wizz Air вече е превозила над 2,7 млн. души от и до морския град и разширява връзките с ключови европейски пазари
Официално до края на април не се изпълняват редовни полети, не се приемат туристически самолети
Ремонтират пистата
Става дума за инфраструктура за нова инвестиция
Васил Атанасов поема поста от досегашния директор на Летище Бургас - Георги Чипилски
Кой обяви, че има бомба
Драмата шокира всичките му съседи
На основната страница на аерогарата се появява съобщение, че сайтът е в процес на поправка
Нови полети до двата морски града ще открият редица авиокомпании "Конкурентоспособност на българския туризъм" е темата на дискусия, която организира...
Българският премиер Бойко Борисов и британският му колега Дейвид Камерън кацнаха на Летище Бургас при безпрецедентни мерки за сигурност рано тази сутр...
Самолет е кацнал принудително на летището в Бургас. Това съобщиха от Нова тв. И уточниха, че той е пътувал от Варшава за египетския курорт Хургада. С...
София. "Нашата основна цел е все повече авиокомпании да оперират на българския пазар". Това заяви министърът на транспорта Данаил Папазов при откриван...
Лондон. Хиляди пътници са блокирани, а стотици полети във Великобритания бяха отменении или отложени, след като системите на въздушния контрол се срин...
Бургас. Изграждането, поддържането и модернизацията на транспортната инфраструктура е сред основните ни приоритети. Това заяви зам.-министърът на тран...
София. Две нови летища, които ще обслужват пътнически полети, ще бъдат построени в следващите няколко години в България. Това ще задвижи не само бълга...
Граждани се притесниха от линейки и пожарни коли, които обикалят заради обучение
Бургас. Собственици на таксита подадоха жалба до полицията заради това, че таксиметровите коли нямат достъп до летище Бургас. Те поискаха съдействие о...