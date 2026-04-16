Какво прави държавният „Фалкон“ на затвореното летище в Бургас

Изненадващо кацане на държавния Фалкон на затвореното за ремонт Летище Бургас предизвика вълна от коментари сред бургазлии, които са станали свидетели на необичайната гледка в сряда следобед. Машината е забелязана да се приземява на пистата, въпреки че аерогарата официално не обслужва редовни полети заради мащабната рехабилитация. От Летище Бургас обаче уточняват, че става дума за планирани тестови полети и проверки, съобщава "Блиц".

Бургаското летище остава затворено за ремонт вече близо половин година. По официален график аерогарата трябва да възобнови работа на 1 май след мащабна рехабилитация на пистата.

На този фон в сряда се случило нещо, което предизвика въпроси. Правителствен самолет изненадващо кацна на Летище Бургас, въпреки че обектът не приема редовни полети, уточнява "Флагман".

Няколко бургазлии разказаха, че са видели самолет да захожда към пистата в следобедните часове. По думите им това е станало при ясно време и добра видимост, което е позволило наблюдението от различни точки в града.

Проверка в системите за проследяване на полети показва, че става въпрос за полет с номер BGF280. Самолетът е Dassault Falcon 2000 с регистрация LZ-001, който се използва от българското правителство за официални пътувания.

Данните сочат, че машината е излетяла от Бургас в 16:16 часа. Планираният час за излитане е бил 15:10, което означава закъснение от малко над един час. Продължителността на полета е 37 минути. Този времеви профил съвпада с маршрут между Бургас и София.

Самолетът от този тип се използва за превоз на премиера, президента, министри и официални делегации. Информация за конкретните пътници при този полет не е публична.

Случаят привлича внимание, тъй като летището в момента не обслужва търговски трафик. Причината е пълната рехабилитация на пистата, която се извършва за първи път от десетилетия. В рамките на ремонта се подменят настилки и се модернизира инфраструктурата с цел повишаване на безопасността.

Официално до края на април не се изпълняват редовни полети, не се приемат туристически самолети, а достъпът до пистата е ограничен.

Въпреки това кацането на държавен самолет показва, че при определени условия летището може да бъде използвано. Практиката допуска подобни изключения. Държавните полети се изпълняват по специален режим и могат да получат разрешение за кацане при контролирана среда. Това включва допълнителни мерки за безопасност и координация.

Друг възможен сценарий е свързан с финалния етап на ремонта. В такива случаи се извършват тестове на пистата и навигационните системи, включително реални кацания и излитания.

Не може да се изключи и вариантът за официална визита. Кратката продължителност на полета и отчетеното закъснение насочват към престой на делегация в Бургас и последващо връщане към столицата.

Държавният Фалкон е първият самолет, кацнал вчера на обновената писта на летище Бургас. Това се случи 15-ина дни преди официалното отваряне на терминала, който бе затворен последните 6 месеца заради мащабна реконструкция.

Летище "Бургас" уточниха какво точно се е случило.

Eто и цялото съобщение: "Вчера на рехабилитираната писта на Летище Бургас бяха успешно извършени няколко задължителни тестови полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация. В 11:02 ч. беше осъществено първото кацане на тестов полет, специално заявен от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Чрез него бяха проверени пистата и новоизградените системи за безопасно извършване на полети.

Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид. Самолетът, специално оборудван за целта, пристигна от София, като след кацането бяха извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи.

В 16:16 ч. полетът излетя обратно за София. С успешното реализиране на тези тестове Летище Бургас прави още една важна стъпка към осигуряване на най-високи стандарти за безопасност и оперативна надеждност".



