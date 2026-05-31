Скандално! ДБ ще пълнят хазната от децата

Родителите са изправени пред нова финансова брадва насред летния сезон. Парламентарната група на „Демократична България“ официално внесе законопроект за брутални промени в Закона за предучилищното и училищното образование, сочи справка на сайта на Народното събрание. Най-шокиращата реформа предвижда изрична възможност общините да налагат задължителни такси за посещение на детски ясли и градини в периода на неучебното време през лятото. Това буквално взривява досегашния модел на напълно безплатни забавачки и ще принуди хиляди семейства да плащат, за да има кой да гледа децата им, докато са на работа.

Тотална чистка при директорите и лов на вещици за частни уроци

Новият законопроект нанася съкрушителен удар и върху образователната система, като въвежда задължителна мандатност за директорите на училища и детски градини, ограничавайки времето, в което те могат да заемат постовете си, обвързано с тежки оценки на изпълнението. Още по-скандално е затягането на примката около преподавателите, които припечелват допълнително. ДБ въвежда задължително деклариране на частните уроци за абсолютно всички учители и педагогически специалисти. Налагат се и брутални ограничения за извършване на частни занимания, които влизат в противоречие с официалния им трудов договор, което на практика може да ликвидира допълнителните доходи в сектора.

Електронно следене и нов модел за пресяване на учениците

Реформите въвеждат невиждан досега контрол чрез пускането на национална електронна система за денонощен мониторинг на образователния процес, която ще следи ефективността на преподавателите под лупа. За учениците от първи до седми клас се гарантира право на целодневна организация по желание на родителите, но същевременно се въвежда напълно нов, комплексен модел на Националното външно оценяване (НВО). То вече ще бъде диагностично, формативно и обобщаващо, подлагайки децата на непрекъснат стрес за измерване на компетентностите.

В същото време учителите се натоварват с чиновническа дейност заради изискването за задължителна писмена обратна връзка и индивидуални срещи с родителите за всяка оценка. Промените предвиждат и специални програми за индивидуална езикова подкрепа и допълнителни часове за деца, които изобщо не владеят български език, с цел спешната им интеграция в класните стаи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com