Голяма радост за българите с имоти в Гърция

Хиляди българи, които притежават жилища в Гърция, може да получат сериозна финансова подкрепа за ремонт по новата държавна програма „Аз Реновирам“. Очаква се тя да стартира през юни и да покрива до 90-95% от стойността на ремонтните дейности, съобщава „24 часа“.

Финансирането може да достигне до 36 000 евро за жилище, а за семейства с деца сумата ще се увеличава. Програмата е част от усилията на гръцкото правителство да върне на пазара стари и необитаеми имоти.

Шанс за българи с жилища в Гърция

Новата програма е добра новина за собственици, които имат имоти в Гърция, но са отлагали ремонта заради високите разходи. Според предварителната информация право на участие ще имат и чуждестранни собственици, включително български граждани.

Условието е имотът да бъде законно притежаван и деклариран в гръцката данъчна система. Това означава, че българите, които имат изрядни документи и данъчна регистрация на жилището си в Гърция, ще могат да следят условията за кандидатстване.

Програмата е насочена към обновяване на стари и необитаеми жилища. Целта е след ремонта те да бъдат върнати към активна употреба - чрез отдаване под наем или продажба.

До 36 000 евро за ремонт и още пари за семейства с деца

Бюджетът на програмата ще бъде 500 млн. евро. Основното финансиране може да достига до 36 000 евро на жилище.

За семейства с деца сумата ще нараства с по 5000 евро за всяко дете. Така семейство с две деца би могло да получи до 46 000 евро за ремонт, ако отговаря на всички условия.

Предвижда се помощта да обхваща по-стари жилища с площ до 120 квадратни метра. Максималният размер на допустимите разходи ще бъде до 300 евро на квадратен метър.

Ремонти, обновяване и енергийна ефективност

За разлика от предишни схеми за подпомагане, новата програма поставя акцент основно върху ремонтните дейности. Очаква се около 80 процента от средствата да бъдат насочени към строително-ремонтни работи.

Останалите 20 процента ще бъдат предназначени за мерки за енергийна ефективност. Това може да включва подобрения, които намаляват разходите за отопление, охлаждане и поддръжка на жилището.

Така програмата ще даде възможност не само за козметични ремонти, а и за реално обновяване на имоти, които от години стоят неизползвани или се нуждаят от сериозна инвестиция.

Два етапа и очаквани условия

Изпълнението ще премине през два етапа. Първата фаза трябва да започне през юни и ще включва подбор на допустимите имоти.

През септември се очаква да стартира подаването на заявления от собствениците. Именно тогава ще стане ясно кои кандидати могат да се включат и какви документи ще бъдат необходими.

Окончателните условия за кандидатстване предстои да бъдат публикувани от гръцките власти през следващите седмици. Дотогава собствениците на имоти трябва да следят дали жилищата им отговарят на изискванията за площ, законност и данъчна регистрация.

Гърция търси решение на жилищната криза

Програмата „Аз Реновирам“ е част от по-широката стратегия на гръцкото правителство за справяне с жилищната криза. Идеята е чрез обновяване на стари имоти да се увеличи предлагането на жилища.

Очакването е ремонтираните апартаменти и къщи да се появят отново на пазара - под наем или за продажба. Това може да помогне както на местните жители, така и на собствениците, които досега не са използвали активно имотите си.

За българите с жилища в Гърция програмата може да се окаже рядка възможност - държавна подкрепа за ремонт, която покрива почти целия разход и превръща стария имот в реален актив.

