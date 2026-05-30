Единствения начин България да избяга от финансовия надзор на Брюксел

България се намира на ръба на сурова финансова процедура от страна на Европейската комисия, но съществува един-единствен спасителен ход, който може да ни измъкне от капана. В ефира на предаването „Говори сега“ председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов взриви публичното пространство с разкритието, че бюджетната дупка може мистериозно да се стопи, за да избегнем жестокия надзор от Брюксел.

Военната уловка: Как дефицитът пада до 3%

Голямата тайна за спасението на държавната хазна се крие в международното право. Ако страната ни официално използва правото си на дерогация за направените военни разходи, крайният дефицит ще бъде изкуствено свит до заветната граница от около 3%. По думите на Атанасов, това е единственото условие Европейската комисия да не задейства наказателна процедура срещу София.

„Срещу държавата ще стартира процедура само ако след приспадането на военните разходи останат над 3%. Това е за бюджета от изминалата 2025 година. Ако през тази година бюджетът се задържи в рамките на тези 3%, няма нищо страшно“, обясни детайлно шефът на статистиката, припомняйки, че за 2024 г. нивото е било 3%, а за 2023 г. – едва 2%.

Натиск под масата? Истината за данните на държавата

На заден план остава скандалният въпрос дали цифрите за държавните финанси не се пренаписват умишлено в полза на властта. Председателят на НСИ категорично отхвърли обвиненията, че данните за бюджетния дефицит са манипулирани по политическа поръчка.

Той хвърли светлина върху работата си по върховете на държавата през последните години, белязани от тежка политическа нестабилност. „За последните 4 години се оказа, че съм работил със 7 различни премиери и никой не си е позволил да оказва натиск върху НСИ“, отсече Атанасов. Той допълни, че подобна измама е технически невъзможна, тъй като абсолютно всички български статистически отчети преминават през безмилостни и детайлни проверки от европейските институции.

