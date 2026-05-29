Радев обяви тежък удар от Брюксел заради бюджетния дефицит

Премиерът Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България заради бюджетен дефицит над 3 процента. По думите му това ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

Радев определи ситуацията като резултат от „тежко наследство“ и заяви, че Министерството на финансите ще даде подробности на специален брифинг през следващата седмица. В същото време той отчете и пробив в Брюксел - отблокиране на 370 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост след напредък по реформите, свързани с антикорупционния орган и функциите на главния прокурор.

Процедура за дефицита и обвинения за тежко наследство

„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме - популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев. Той посочи, че страната влиза в сложен финансов период, в който кабинетът ще трябва едновременно да овладява бюджетния дефицит и да защитава европейското финансиране. Според премиера подробната картина за състоянието на публичните финанси ще бъде представена от Министерството на финансите.

370 млн. евро по ПВУ и политически кредит от Брюксел

Радев отчете като положителен резултат след срещите си в Брюксел отблокирането на 370 млн. евро по ПВУ още преди окончателното приемане на законите за Антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. „Това е резултат от доверието към правителството“, подчерта той. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви размразяването на средствата, като постави акцент върху необходимостта реформите да продължат ускорено заради крайния срок по ПВУ през август 2026 г.

Без ваканция за кабинета до края на август

Премиерът предупреди, че усвояването на голяма част от средствата по ПВУ ще изисква изключително интензивна работа през следващите месеци. „Очаквам при много усилена работа да успеем да усвоим огромна част от средствата по ПВУ, но това означава никаква ваканция за Министерския съвет до края на август“, заяви Радев. Така той обвърза европейските плащания не само с гласуването на ключови закони, но и с ускорено изпълнение на забавени реформи.

Енергетиката и въглищните райони

Радев заяви, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му България е успяла да убеди Европейската комисия, че е необходим плавен преход в енергетиката, а не рязко затваряне на мощности. Премиерът посочи и поетапната рекултивация на въглищните райони като част от този подход, за да не бъдат оставени цели региони без перспектива.

Фондът за справедлив преход и нови работни места

По отношение на Фонда за справедлив преход Радев заяви, че България може да привлече значителни средства за въглищните региони, ако работата по проектите бъде ускорена. Той обяви, че на следващото заседание ще покани кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил. Целта е парите да стигнат до хората чрез нови работни места, индустриални зони и реална икономическа алтернатива за засегнатите райони.

ВиК реформата и интересите на общините

Премиерът обяви и договорен напредък по реформата във ВиК сектора. Според него ще бъдат защитени интересите на българските общини, докато страната търси работещ модел, който да отговори на европейските изисквания и да не блокира плащанията по ПВУ. Темата остава една от трудните реформи, защото засяга едновременно местната власт, инфраструктурата и управлението на водните дружества.

„Яденица“ получава зелена светлина след години застой

Радев съобщи още, че след дълги години забавяне Европейската комисия ще даде зелена светлина за екологичната оценка на язовир „Яденица“. Това трябва да отвори пътя за разширяване на проекта с европейско финансиране и за увеличаване на енергийния капацитет. Премиерът представи темата като пробив по проект, който има значение за енергийната сигурност и балансирането на системата.

Трансгранични проекти с Гърция и Румъния

Радев заяви, че е договорил с председателя на Европейската комисия възможност България, Гърция и Румъния да разработят съвместни трансгранични инфраструктурни проекти с европейско финансиране. „Следващата седмица очаквам в България премиера на Гърция, както и представител на румънското правителство, за да продължим тези разговори“, посочи министър-председателят. Тези проекти могат да станат важна линия за регионална свързаност, транспорт и икономическо развитие.

Визите за САЩ и самолетите-цистерни

Премиерът коментира и темата за отпадането на визите за български граждани за САЩ. Радев заяви, че е поставил въпроса пред американския президент, но към момента няма положителен отговор. Той съобщи още, че Министерският съвет ще удължи до края на юни престоя на самолетите-цистерни на летище София, за да даде време на съюзниците да пренасочат действията си.

Финал с млад български успех

В края на изявлението си Радев поздрави ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов за спечеленото първо място в престижен международен конкурс в областта на науката и инженерството. „Това е огромен успех за България, който ни носи гордост и надежда за бъдещето. Наш дълг е да създадем условия тези млади хора да реализират таланта си в България“, заяви премиерът.

