Благомир Коцев „проспа“ незаконен град, галят го с перце

Три министерства подхванаха крупната афера „Баба Алино“

Ако корупцията в България има лице, то най-яркият му образ е незаконният град край Варна. Цели 104 сгради, повечето от които еднофамилни къщи, но и многофамилни, се строят на над 100 дка в местността Баба Алино без никакви документи и разрешителни. Купищата сигнали до институциите и общината потъват като в блато. А кметът на Варна Благомир Коцев, който преди това бе и областен управител, удобно е „проспал“ аферата, за която „Възраждане“ бие аларма повече от 2 години. Не само, че никой не му търси сметка за безобразното изсичане на гората и застрояването на терена, но и всички позволяват на Коцев да играе ролята на „герой“, разкрил далаверата. Кирил Петков дори обяви, че се „гордее с Благо“.

Скандалът засяга луксозен жилищен комплекс, започнат преди над 2 години, който вече е почит построен. Баба Алино е местност до курорта "Златни пясъци" и Аладжа манастир.

Скандалният украинец и отмъщението на Коцев

Инвеститор е украинската групировка КУБ, чийто собственик Олег Невзоров и неговия грузински съдружник Джони Читадзе получат от ДАНС 10-годишна забрана да влизат в България с мотив, че са опасни за националната сигурност. Само две седмици по-късно ДАНС отменя собствената си заповед срещу Неврозов. Мотивите остават тайна. Според една от версиите Олег Неврозов е станал „тайният свидетел“ срещу Благомир Коцев по делого да корупция срещу кмета. Затова и сега Коцев си отмъщава, като осветява незаконния град.

Разследвания на BIRD.BG сочат, че фирмите на КУБ строят и продават имоти на украински граждани на цени два-три пъти под пазарните. Веднага след това някои от тези обекти се препродават на реална пазарна стойност на граждани на Израел.

Според експерти по финансова сигурност това е ясен индикатор за легализиране на капитали с неустановен произход. Сред купувачите са идентифицирани и висши кадри от украинското МВР. В докладите на българските служби фигурират данни за потенциални връзки на бизнесмена и негови съдружници с руското разузнаване.

Досега отпор на проекта даваше партия "Възраждане", твърдейки не само, че всичко е незаконно, ами и че е изсечена гора от природен парк "Златни пясъци", което пряко застрашава Варна.

Широко затворени очи

Всички институции са били с „широко затворени очи“ за незаконното строителство. Синхронизирано недовиждане, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно със земеделския министър Пламен Абровски отиде по спешност в сряда във Варна, за да види с очите си безобразието. Заедно с тях бяха още зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, зам.-министърът на околната среда и водите Костадин Гешев, областният управител на Варна Марио Смърков и експерти от регионални служби.

Фалшивите документи

Извършени са серия незаконосъобразни действия, включително съставяне на документи с невярно съдържание, каза Шишков. Установено е, че само за три от имотите има издадени удостоверения за търпимост, в които е записано, че сградите са изпълнени преди 2001 г., т.е. преди 25 години, при условие че става дума за съвсем нови сгради.

„Документите са издадени на 07.06.2023 г., като е упоменато, че строежът е изпълнен 2001 г. Това не е случайно, защото това на практика е единственият начин да бъде получен такъв документ. Той е категорично с невярно съдържание”, подчерта министърът. Документът е издаден от архитекта на район „Приморски“. „Това е единственият възможен срок, за да се спасят постройките, защото всичко незаконно построено след 2001 г. трябва да се премахне“, коментира арх. Шишков.

Теренът се застроява през 2024–2025 г., когато кмет е Коцев, който твърди, че вината е на предходния екип в общината. През 2019 г. обаче там е имало само 2 стари сгради.

Министър реже глави

Удостоверенията за търпимост с невярно съдържание са представени в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на база на което са нанесени в кадастралната карта. Заради това министър Шишков поиска оставката на директора на Агенцията по кадастър във Варна.

Бездействието на Коцев

За допуснато незаконно строителство е имало преписка в ДНСК, откъдето жалбата е препратена в Община Варна в качеството ѝ на компетентен орган. Общината е трябвало да санкционира строителството като незаконно, като е имала и абсолютна възможност да събори незаконните обекти. Но не го е направила.

„Държавата се занимава с нещо, с което е трябвало да се занимава общината. Законът трябва да възтържествува и той ще възтържествува, но очакваме две институции да вземат нещата в свои ръце. Надявам се, че Община Варна ще направи всичко необходимо това беззаконие да приключи. Другата институция е прокуратурата. Надявам се, че след като сме осветили този процес, няма да се стигне само до някой техник в общината, а ще се намерят истинските виновници, защото това не може да се организира от обикновен служител“, категоричен бе арх. Шишков.

Регионалният министър алармира и за друго закононарушение. През януари 2025 г., след като вече е установено незаконно строителство, е допуснато изработване на подробен устройствен план, впоследствие има заповед за спиране на незаконното строителство от кмета на Варна и въпреки всичко до днешна дата не е спирана процедурата по изработване на подробен устройствен план, който цели узаконяване на незаконното строителство.

Шишков: Ще стигнем до дъното!

„Мащабите са много големи. Всички институции работим в координация. Нещата ще излязат“, категоричен бе министър Шишков и допълни, че ще се проверява и ВиК-Варна как е осигурено строителството на водопроводи и канализация до сградите.

„Вече имаме правителство, което работи по друг начин. Ще водим безкомпромисна война срещу беззаконието и в добра координация между институциите. Така ще бъде занапред за всички, да не си помислят, че това ще продължи“, подчерта още арх. Шишков.

Спрените производства

Зам.-министър Милтенов допълни, че вътрешният министър вече е разпоредил проверки дали няма умишлени действия или бездействия на длъжностни лица, които са довели до незаконния град. До момента за случая са били образувани три досъдебни производства. Първото е от 2023 г. за престъпление по служба на длъжностно лице и евентуално престъпление по документи. Това производство към момента е спряно. Второто производство е от 2025 г. за незаконна сеч в ареала на обектите, което също е прекратено, и трето от т.г. за удостоверенията за търпимост, които се проверяват дали са съставени с неистински документи.

Събаряне на комплекса? Възможно е

На въпрос доколко е реално да има процедура по събаряне на сградите, регионалният министър отговори, че това е абсолютно реално и това предвижда законът. „Надявам се, че кметът ще спази закона. Това е в неговите правомощия.

Надявам се този, който е подписал фалшивите документи, съответните органи да си свършат работата, защото тези документи с невярно съдържание носят в себе си подписите на много хора. Не става въпрос за един човек“, посочи той.

Пълно беззаконие, обяви и земеделският министър Пламен Абровски. Той съобщи, че още през октомври 2023 г. компетентни институции са били уведомени за нарушенията, но действия не са последвали. Случаят поставя остро въпроса как имот със законова забрана за промяна на предназначението се е превърнал в терен със строителни дейности.

По думите на министъра имотът първоначално е бил държавна собственост на Министерството на земеделието и храните. През 2005 г. той е заменен срещу частен имот на друго място и така преминава в частни ръце. Въпреки това теренът попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите, според който за такива имоти действа забрана за промяна на предназначението.

Абровски обясни, че на 26 октомври 2023 г. Регионалната дирекция по горите - Варна е извършила проверка след подаден сигнал. Тогава служителите са установили не само сеч, но и строителни дейности в имот, за който съществува законово ограничение. Съставен е констативен протокол, а от дирекцията са уведомили Община Варна, Областната дирекция на МВР - Варна, прокуратурата и ДНСК.

Според земеделския министър именно липсата на последвали действия прави случая още по-тежък. Институциите са получили информация, но на терен резултатът е видим - място, което по документи трябва да бъде гора, е гъсто застроено.

Бетон вместо гора

„Намираме се на място, което по документи се води гора, а около нас бетонът е значително повече от гората“, заяви Абровски.

Кметът Благомир Коцев призна с половин уста вината си, но като типичен представител на фалшивата „Промяна“ веднага я стовари върху опонентите си от ГЕРБ.

Благомир Коцев увърта

Пред "Нова нюз" Коцев се съгласи, че по закон общината трябва да спира незаконните градежи. И призна, че не е реформирал отдела си по строителен контрол, бил наследство от ГЕРБ, възможно било там да е имало проспиване - извършвала се проверка. Коцев разчитал, че след като доста държавни институции са наясно със случващото се, те трябвало да предприемат мерки. Но така и не обясни собственото си бездействие. Каза само, че до Баба Алино се стигало трудно, затова той и общината не можели да проследят процеса. А и при „точно такава централна власт, нямало как да се вземат мерки, защото проектът бил покровителстван свише“. Но служебното правителство бе на Андрей Гюров – сиреч не „Промяната“ и така и не стана ясно защо Коцев не е имал вяра на собствените си хора във властта. Разбира се, кметът удобно стовари цялата вина върху най-омразната на ПП институция – прокуратурата.

Радев с тежки въпроси

Грандиозната афера отекна дори в Париж, по време на посещението на Румен Радев при Макрон. Премиерът коментира скандала. Той заяви, че е научил преди година за това и е коментирал по време на посещение във Варна, задавайки въпрос защо е било отменено решението на ДАНС да изгони от страната украинския инвеститор Олег Невзоров. Заповедта за екстрадиция е отменена само седмица по-късно от шефа на ДАНС, което по думите на Радев е безпрецедентно решение. "Такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“, заяви премиерът.

"Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България", добави Радев.

