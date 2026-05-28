Елена Йончева: Недопустима демонстрация на сила срещу политическо лице

Недопустима демонстрация на сила срещу политическо лице - така определи евродепутатът Елена Йончева днешната акция срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

Ето какво написа тя във Фейсбук:

Въоръжени лица са влезли в кабинета му, за да го изведат за разпит и да претърсят помещенията. Властта използва правомощията си за натиск и сплашване. Внушава се виновност.

Законовите права на всеки български гражданин – невинен до доказване на противното, трябва да бъдат спазвани.

Върховенството на правото трябва да се съблюдава, а не да се злоупотребява с него за политически цели.

За съжаление, за пореден път се налага да информирам Комисията за гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи в Европейския парламент за натиск и полицейски произвол в България. Това означава системност.

Следя ситуацията и ще запозная колегите си в Брюксел с нейното развитие.

Законът не може да се използва за преследване на политически опоненти.

