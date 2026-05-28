МВР обяви война на „частните територии“ над закона

Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка по всички областни дирекции на МВР за случаи, подобни на незаконното селище Баба Алино край Варна. По време на Националното съвещание с ръководния състав на министерството той заяви, че има данни за опит на територията на България да бъде създадена „самостоятелна територия“, подчинена на собствени правила и собствен закон.

Демерджиев отправи предупреждение, че подобни прояви са недопустими и институциите ще бъдат безкомпромисни към всеки опит някой да се поставя над държавата. Той постави акцент и върху борбата с корупцията, наркоразпространението, контрабандата и тежките катастрофи по пътищата.

„Самостоятелна територия“ срещу закона

„Имаме данни, че е направен опит на територията на Република България да се създаде самостоятелна територия, подчинена на собствени правила и собствен закон, при пълно неглижиране на законите на държавата“, заяви Демерджиев пред ръководството на МВР.

Той беше категоричен, че държавата няма да допуска зони, в които законът се измества от частни правила, местно влияние или покровителство. Посланието към областните дирекции беше ясно - подобни случаи трябва да бъдат издирени, проверени и пресечени без забавяне.

„Ако има хора, които смятат, че могат да се поставят над закона, вашата работа е да ги установите. Ако има и длъжностни лица, които им помагат, също трябва да се действа“, обърна се министърът към директорите на областните дирекции.

Пълна проверка след случая край Варна

Демерджиев нареди на ръководителите на структурите в страната внимателно да проверят своите територии. При откриване на казуси, сходни с този край Варна, трябва да бъдат предприети незабавни и безкомпромисни мерки.

Министърът подчерта, че толерантността към подобни прояви ще бъде нулева, независимо къде се случват и под каква форма са прикрити. Проверките трябва да установят не само евентуални незаконни действия, но и дали има длъжностни лица, които са ги подпомагали или са си затваряли очите.

По думите му има ясна политическа воля да бъде разграден не само олигархичният модел на управление, довел до изкривяване в работата на държавните институции, но и да се противодейства на всички форми на корупция.

Корупцията като удар по обществения ресурс

Вътрешният министър посочи корупцията като една от най-тежките заплахи за държавата. Според него тя води до източване на огромен обществен ресурс и е сред причините за бюджетните затруднения.

„Корупцията във всеки един аспект води до източване на огромен обществен ресурс. Затрудненията с бюджета според мен се дължат основно на тези корупционни практики и те трябва да бъдат преборени“, заяви Демерджиев.

Сред основните приоритети пред МВР той открои противодействието на наркоразпространението и наркотрафика, борбата с контрабандата, ограничаването на корупционните практики и засилването на пътната безопасност.

Катастрофите няма да се броят с фишове

По темата за движението по пътищата Демерджиев предупреди, че работата на полицията няма да се измерва механично с броя на актовете и фишовете. Целта е реално намаляване на катастрофите, пострадалите и загиналите.

„Нашите резултати ще се измерват не с броя на актовете и фишовете, а с намаляването на произшествията, пострадалите и загиналите“, заяви министърът.

Той обяви, че ще бъде разработена цялостна стратегия за ограничаване на пътния травматизъм. Всяка областна дирекция ще трябва да посочи опасните участъци на своя територия и да предложи конкретни мерки за намаляване на инцидентите.

Северна България във фокуса на съвещанието

В Националното съвещание участваха политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и директорите на областните дирекции във Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

На срещата присъстваха и ръководители на районни полицейски управления в Северна България. Посланието от ръководството на МВР беше насочено към цялата система - контролът по места трябва да бъде засилен, а случаите на самоуправство, корупционна подкрепа и пренебрегване на закона да бъдат пресичани без компромис.

