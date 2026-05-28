Прокуратурата в Кърджали не знае за акцията срещу кмета Мюмюн

По повод запитвания от медии ви информираме, че Окръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали. Това се казва в официална позиция на прокуратурата.

По-рано днес полицаи нахлуха навръх Курбан байрам в общината в Кърджали и отведоха кмета Ерол Мюмюн. Оказва се, че действията им не са съгласувани с прокуратурата.

Од държавното обвинение съобщават още, че при постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

