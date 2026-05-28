Напрежение в парламента. Нови правила скараха депутатите

След бурни спорове, взаимни обвинения и напрежение още в първите работни дни на новото Народно събрание, депутатите приеха новия правилник за работа на парламента, предава Нова телевизия.

Промените, предложени от управляващото мнозинство, предизвикаха сериозна реакция от опозицията, която обвини "Прогресивна България" в опит за ограничаване на парламентарния дебат и концентриране на власт.

Сред ключовите промени са съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти, намаляване на времето за реплики и дуплики от 3 на 2 минути, както и въвеждане на минимум 48 подписа за създаване на временна парламентарна комисия.

Новите правила предвиждат още отпадане на задължението институциите да предоставят документи на депутатите, както и възможност премиерът и министрите да отлагат без ограничение отговорите си към народните представители.

Именно тези текстове отприщиха най-сериозния сблъсък в пленарната зала.

От "Демократична България" предупредиха, че ускоряването на законодателния процес може да доведе до грешки и липса на реален дебат.

"Във ваша полза е ние тук да изредим нашата критика. А вие да отговорите и накрая всички да са убедени, че гласуваме правилните неща. Народното събрание не е конвейер", заяви Божидар Божанов.

По думите му именно в парламентарните комисии често се правят най-важните корекции по законите, а „експресното законодателство не е в услуга на никого“.

От "Прогресивна България" защитиха промените с аргумента, че целят повече ефективност и по-малко процедурен хаос.

"Ще се опитаме да отстраним всички мъртви текстове, които са били в правилника, но никога не са се прилагали. Ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес", заяви Петър Витанов.

Според управляващите новият правилник трябва да направи работата на парламента по-бърза и по-предвидима.

Остро срещу промените се обяви и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той предупреди, че след период на "роене" на комисии сега парламентът преминава в противоположната крайност - закриване и ограничаване на важни структури.

"Денят си личи още от сутринта", коментира Костадинов и атакува управляващото мнозинство, като заяви, че действията му показват кои теми няма да бъдат приоритет.

Приемането на правилника се превърна в първия голям политически сблъсък в новия парламент и очерта дълбоката конфронтация между управляващи и опозиция още в самото начало на мандата.

А дебатът дали новите правила ще донесат повече ефективност или ще ограничат демократичния контрол тепърва ще се изостря.

