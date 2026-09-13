Парламентът обръща деня към министрите, Шишков влиза под най-силен огън
Контролът започва в 9 часа и ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси на народните представители
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Контролът започва в 9 часа и ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси на народните представители
Заместник-председателят на парламента отчете ефект от мерките срещу спекулата и обяви, че доходите остават сред големите задачи за 2027 г.
Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната
Търговците ще трябва да осигурят специална функция за прекратяване на договорите от разстояние
Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
Пленарният ден е изцяло посветен на парламентарен контрол, а заседанието ще започне още в 8:30 часа
Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
Депутатите ще избират и подуправител на касата, а след това идват „Хемус“ и нови промени в закона за еврото
Управляващите режат достъпа до публичния ресурс, настояват за силен нов главен прокурор и обещават да отпушат здравната система
Депутатът заговори за „прът в спиците на НАТО“, но министърът отвърна с военния си опит и директна покана
След силна първа сесия с 28 приети закона депутатите подновяват работа с бюджет, изборни правила и важни промени в дневния ред
Единствената кандидатура за подуправител е на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“
Народните избраници ще разполагат с богата палитра от общо девет вида кафе
По действащия правилник ежегодната лятна ваканция на парламента е от 1 до 31 август
Съдебната власт, президентските избори и чувствителни въпроси към седем министри влизат във финалното заседание
Предвиждат се и санкции за медии, които разпространяват социологически резултати в социалните мрежи в изборния ден
Управляващите предлагат по-строги санкции, повече правомощия за ЦИК и забрана за социологически данни в деня на вота
Американските самолети са у нас с логистична цел, а София увери Техеран, че не води антииранска политика
Решението за авиобаза „Безмер“ стигна до Truth Social
Кандидатурите се приемат до 12 август