Д-р Владимир Даскалов поема НЗОК, дигитализацията е големият му залог

Народното събрание избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Кандидатът на „Прогресивна България“ получи 120 гласа и надделя над Станимир Михайлов, номиниран от „Продължаваме промяната“.

Даскалов поема една от ключовите институции в здравната система със заявка за пълна дигитализация на процесите, по-силен контрол върху разходите, повече профилактика и намаляване на административната тежест за лекари и пациенти. Мандатът му е до 20 март 2030 г.

Контрол в реално време вместо хартия

Една от най-конкретните промени, които Даскалов постави още при изслушването си в парламентарната здравна комисия, е постепенното премахване на хартиените здравноосигурителни книжки. На тяхно място той предлага максимално използване на Националната здравноинформационна система и електронното здравно досие.

Друга основна идея е медицинските дейности в извънболничната помощ да се отчитат електронно в реално време. Това трябва да обхване прегледи, лабораторни изследвания и други диагностични процедури, като лабораториите преминат към модел на незабавно отчитане, подобен на този при аптеките и електронните рецепти.

„Дигитализацията ще спре източването на касата. Чрез пълноценно използване на Националната здравноинформационна система и електронното досие ние ще прекратим порочната практика на дублиране на изследвания“, заяви Даскалов при представянето на концепцията си.

НЗОК да не бъде само платец

Новият управител поставя профилактиката сред водещите си приоритети. Според концепцията му Касата трябва да използва финансови механизми, които насърчават лекарите да обхващат повече пациенти с профилактични прегледи и ранна диагностика.

Една от предложените мерки е общопрактикуващите лекари да получават стимули, когато годишната профилактика обхване над 70% от пациентите им. Даскалов предлага и механизми за ранно откриване на риск от затлъстяване, включително диетично консултиране.

„За да пречупим негативната статистика за предотвратимата заболеваемост, НЗОК не може да бъде просто пасивен платец“, заяви той пред депутатите.

Сред идеите му е въвеждането на специализирани пакети при общопрактикуващите лекари, включително за консултиране и подкрепа при отказване от тютюнопушене. В програмата му влизат още подобряване на достъпа до медицинска помощ, по-високо качество на болничното лечение и по-ефективно разходване на средствата от здравни вноски. Именно ефективността на разходите беше една от основните теми при парламентарното изслушване на двамата кандидати.

Нова система за лекарствата и аптеките

Сериозно място в програмата на Даскалов заема и лекарствената политика. Той предлага задължителната електронна верификация да обхване всички рецепти, а не само лекарствата, заплащани от НЗОК.

Сред проектите, които представи пред депутатите, е създаването на национална дигитална аптечна карта. В нея трябва да попаднат всички търговци на дребно с лекарства в България, независимо дали имат договор със Здравната каса.

Предвижда се по-активно използване и популяризиране на електронното здравно досие, което да позволява по-добро проследяване на лечението и извършените медицински дейности. Даскалов поставя отчетността, прозрачността и контрола като отделни приоритети в бъдещото управление на институцията.

От операционната до управлението на големи болници

Даскалов идва в НЗОК със сериозна медицинска и управленска биография. Той е специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия. Завършва медицина през 1988 г. във ВМИ - Пловдив, а впоследствие преминава специализации във Франция и Австрия. Научната му дейност включва над 70 публикации.

Голяма част от професионалния му път е свързана с Военномедицинска академия. През 2011 г. оглавява Операционния център на ВМА, а десет години по-късно става заместник-директор на столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

От април до ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. След това оглавява Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“, а по-късно е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.

Смяната идва след оставките в НЗОК

До новия избор се стигна след предсрочното прекратяване на мандатите на досегашния управител д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров на 2 юли. След оставката си Стефановски посочи липсата на необходимата политическа подкрепа като причина да се оттегли и заяви, че здравната система се нуждае от „спокойствие, стабилност и предвидимост“.

Процедурата за нов управител беше открита в края на юли. Даскалов и Михайлов преминаха през публично изслушване в здравната комисия на 27 август, а окончателният избор беше направен от Народното събрание на 3 септември.