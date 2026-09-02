НЗОК вдига цените на клиничните пътеки с 10%

НЗОК предлага увеличение с 10% на цените на клиничните пътеки от 1 септември. Това обяви управителят на Касата Асен Меджидиев, цитиран от NOVA.
Конкретните параметри ще бъдат обявени през следващата седмица, след като бъде подписан Националният рамков договор. Очаква се това да стане в петък.
Предвижда се увеличение и в първичната медицинска помощ за общопрактикуващите лекари – с 4,4%, със задна дата от 1 януари. Същото увеличение ще бъде заложено и за специализираната извънболнична медицинска помощ.
„В така наречения „лош бюджет“ успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме“, заяви Меджидиев.
По думите му веднага след гласуването на Националния рамков договор ще започне преговорен процес за изготвяне на следващи анекси към него във връзка с новия бюджет.
Тогава ще бъде обсъдено и остойностяването на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки.
20% от пътеката за медицинския персонал
От НЗОК предлагат 20% от стойността на всяка клинична пътека да бъде предназначена за медицинския персонал, включително за лекарите специализанти.
Идеята е трудът на медиците да бъде заложен процентно във всяка пътека.
Меджидиев даде пример с клинична пътека на стойност 1500 евро. При предложения модел 20%, или 300 евро, ще бъдат предназначени за медицинския персонал.
От тази сума 60% ще бъдат за лекаря, 30% за медицинската сестра и 10% за санитара.
В частта, предназначена за лекарите, Касата предлага да могат да участват и специализанти. Клиничната пътека ще продължава да се води от лекар със съответната специалност, но лекарят специализант ще може да участва в нейното изпълнение.
„По този начин реално ще се калкулира и заплащането за младите специалисти“, обясни управителят на НЗОК.
Електронното здравеопазване с финансов модул
От октомври се предвижда приложението еЗдраве да бъде надградено с финансов модул.
Целта е пациентите да могат да виждат каква сума е разплатила държавата за тяхното лечение.
Меджидиев съобщи и данни за кампанията за сдвояване на устройствата на гражданите с приложението.
„Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвояваха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече“, каза той.
Кампанията за сдвояване на устройствата ще продължи.