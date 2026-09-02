НЗОК вдига цените на клиничните пътеки с 10%

НЗОК предлага увеличение с 10% на цените на клиничните пътеки от 1 септември. Това обяви управителят на Касата Асен Меджидиев, цитиран от NOVA.

Конкретните параметри ще бъдат обявени през следващата седмица, след като бъде подписан Националният рамков договор. Очаква се това да стане в петък.

Предвижда се увеличение и в първичната медицинска помощ за общопрактикуващите лекари – с 4,4%, със задна дата от 1 януари. Същото увеличение ще бъде заложено и за специализираната извънболнична медицинска помощ.

„В така наречения „лош бюджет“ успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме“, заяви Меджидиев.

По думите му веднага след гласуването на Националния рамков договор ще започне преговорен процес за изготвяне на следващи анекси към него във връзка с новия бюджет.

Тогава ще бъде обсъдено и остойностяването на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки.

20% от пътеката за медицинския персонал

От НЗОК предлагат 20% от стойността на всяка клинична пътека да бъде предназначена за медицинския персонал, включително за лекарите специализанти.

Идеята е трудът на медиците да бъде заложен процентно във всяка пътека.

Меджидиев даде пример с клинична пътека на стойност 1500 евро. При предложения модел 20%, или 300 евро, ще бъдат предназначени за медицинския персонал.

От тази сума 60% ще бъдат за лекаря, 30% за медицинската сестра и 10% за санитара.

В частта, предназначена за лекарите, Касата предлага да могат да участват и специализанти. Клиничната пътека ще продължава да се води от лекар със съответната специалност, но лекарят специализант ще може да участва в нейното изпълнение.

„По този начин реално ще се калкулира и заплащането за младите специалисти“, обясни управителят на НЗОК.

Електронното здравеопазване с финансов модул

От октомври се предвижда приложението еЗдраве да бъде надградено с финансов модул.

Целта е пациентите да могат да виждат каква сума е разплатила държавата за тяхното лечение.

Меджидиев съобщи и данни за кампанията за сдвояване на устройствата на гражданите с приложението.

„Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвояваха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече“, каза той.

Кампанията за сдвояване на устройствата ще продължи.