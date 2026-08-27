Зам.-министър изхвърча заради гафа със застраховките

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Ивиан Бенишев.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Припомняме, преди ден министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че линейките на "Спешна помощ" са останали без застраховки „Гражданска отговорност“ и "Автокаско".

"Д-р Ивиан Бенишев е ресорен зам.-министър за „Спешна медицинска помощ“ преди заемането на този пост е заемал и поста директор на Дирекция „Спешна медицинска помощ“, тоест носи пряка отговорност за осигуряването на функционирането на спешната помощ в страната.

Сега законът позволява да се върне на предходно заеманата длъжност, но се надявам моралният копмпас да не му позволи. Сега ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките на автомобилите на Спешна помощ до края на годината. Паралелно ще стартира процедура за сключване на всички видове застраховки за 2027 г.", обясни здравният министър.