Министър Ивкова бясна. Иска оставки

Зам.-министърът на здравеопазването Иван Бенишев, директорът на Дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и директорът на Дирекция "Обществено здраве" Илия Тасев напускат постовете си по настояване на министър Катя Ивкова. Причината за това са липсата на застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско" както за Зам.-министърът на здравеопазването Иван Бенишев, директорът на Дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и директорът на Дирекция "Обществено здраве" Илия Тасев напускат постовете си по настояване на министър Катя Ивкова. Причината за това са липсата на застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско" както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции

Това съобщи на извънреден брифинг здравният министър Катя Ивкова.

"Това е чисто административна дейност и се извършва от дирекциите на Министерство на здравеопазването, които вече изброих", каза Ивкова.

По думите й, това е дейност, която е трябвало да започне още през есента на 2025 г..

"Вместо това дирекциите са си разменяли писма. Тоест новото ръководство на МЗ не е било уведомено до вчера. Аз лично разбрах вчера", коментира Ивкова.

Преди да заеме настоящия си пост, Ивиан Бенишев е носел пряка отговорност като директор на дирекцията „Спешна медицинска помощ“. Законът позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не му го позволи“, обясни още Ивкова.

По думите ѝ са разпоредени спешни мерки за набиране на оферти с цел осигуряване на автомобилните застраховки до края на 2026 г. Паралелно е започнала процедура за сключване на такива за 2027 г.

Това съобщи на извънреден брифинг здравният министър Катя Ивкова.

"Това е чисто административна дейност и се извършва от дирекциите на Министерство на здравеопазването, които вече изброих", каза Ивкова.

По думите й, това е дейност, която е трябвало да започне още през есента на 2025 г..

"Вместо това дирекциите са си разменяли писма. Тоест новото ръководство на МЗ не е било уведомено до вчера. Аз лично разбрах вчера", коментира Ивкова.

Преди да заеме настоящия си пост, Ивиан Бенишев е носел пряка отговорност като директор на дирекцията „Спешна медицинска помощ“. Законът позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не му го позволи“, обясни още Ивкова.

По думите ѝ са разпоредени спешни мерки за набиране на оферти с цел осигуряване на автомобилните застраховки до края на 2026 г. Паралелно е започнала процедура за сключване на такива за 2027 г.