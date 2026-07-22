Спекула без граници: Един и същ антибиотик е 3 пъти по-скъп

Фармацевтичният пазар в България е раздиран от брутални и нелогични ценови дисбаланси, при които българските пациенти плащат в пъти повече за абсолютно същите медикаменти в сравнение с гражданите на съседните европейски държави. За това алармира известният ортопед д-р Христо Мазнейков в социалните мрежи, подкрепяйки думите си с конкретен личен пример. Лекарят разкри, че е платил тройно по-висока сума за масов антибиотик у нас, отколкото в аптека в Гърция.

Абсурдът в цифри: 5 евро в Атина срещу 15 евро в София

До сблъсъка с родната фармацевтична реалност се стигнало, след като д-р Мазнейков забравил личните си лекарства в София и се наложило спешно да закупи широкоспектърния антибиотик „Аугментин“ по време на престоя си в Гърция. Крайната цена по касова бележка обаче буквално го шокирала.

Разбивката на разходите за едно и също лечение показва фрапираща разлика:

В България: Опаковка „Аугментин“ от 14 таблетки се продава в родните аптеки на цена от 14.90 евро (близо 30 лева).

В Гърция: Абсолютно същото лекарство, в опаковка от 12 таблетки, струва на гръцкия потребител едва 5 евро (около 10 лева).

Медикът изчислява, че разликата в стойността на хапчето е трикратна в ущърб на българския гражданин, което е ясен маркер за изкуствено надуване на цените на вътрешния пазар.

Къде потъват парите на Здравната каса?

Д-р Мазнейков подчертава дебело, че този случай изобщо не е изолиран инцидент и съществуват десетки подобни примери за спекула с жизненоважни медикаменти у нас. Този изкуствен скъпоструващ дефицит източва индиректно и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

По официални данни за лекарствени продукти Здравната каса в България изразходва над 40% от общите си средства за здравеопазване. Според европейските медицински и финансови стандарти този процент е критично висок и в нормални условия не трябва да надвишава границата от 25%. Преразходът се дължи именно на надутите цени, по които държавата реимбурсира лекарствата на фармацевтичното лоби.

В заключение медикът отправя изключително остър призив към отговорните държавни институции и регулаторни органи незабавно да излязат от летаргията и да спрат да си затварят очите за очевидното ограбване на българския пациент.

