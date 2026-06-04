Нов скандал! Милиони изтичат от Здравната каса по схема

Милиони левове от нашите здравни вноски изтичат напълно легално в джобовете на десетки нарушители заради бруталната липса на държавен контрол.

Жесток скандал взриви здравната система в Пловдив и разкри добре смазана машина за източване на Националната здравноосигурителна каса. Измамната схема е действала толкова перфектно, че по документи всичко е било напълно изрядно, докато в действителност изобщо не са провеждани описаните изследвания на болните хора. Ужасяващото разкритие направи д-р Иван Кокалов от Надзорния съвет на НЗОК в ефира на предаването „Още от деня“ по БНТ. Той призна чистосърдечно, че тези криминални случаи са изключително чести в цялата страна и очертават мащабна катастрофа в родното здравеопазване.

Политическото безхаберие и дупките в закона

Основната причина за този пълен хаос и безнаказаност се крие в хроничната липса на политическа стабилност у нас през последните години, което буквално блокира жизненоважната реформа в Здравната каса. Огромна част от милиардния бюджет на Касата изтича напълно легално под носа на държавата, просто защото институциите нямат физическата възможност да сложат контрольор във всеки лекарски кабинет. Сега обаче се наблюдава сериозен технически напредък, тъй като злоупотребите вече започват да се засичат онлайн в реално време, но експертите са категорични, че тези дигитални мерки все още са крайно недостатъчни за спиране на мафията в бели престилки.

Спасението с новата карта и ролята на уплашените пациенти

Надежда за справяне с кризата дава въвеждането на новата здравна карта, която ще осигури двойно засичане на данните от двете страни и ще направи подобни престъпни случаи много по-редки за в бъдеще. Д-р Кокалов призова за незабавни промени и настоя за крайно време пациентските организации също да бъдат активно включени в прекия контрол на разходите. Най-големият препъникамък в битката с корупцията обаче остава масовият психологически страх сред обществото. Обикновените хора все още се страхуват панически да подават официални жалби и да се оплакват от лекарите си, тъй като се притесняват, че това може да се отрази пагубно на последващото им лечение в болниците.

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