Без книжка в аптеката и нови грижи за хронично болните
Националният рамков договор носи сериозни улеснения, но недостигът на лекари заплашва цели райони да се превърнат в „здравни пустини“
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Националният рамков договор носи сериозни улеснения, но недостигът на лекари заплашва цели райони да се превърнат в „здравни пустини“
Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
Единствената кандидатура за подуправител е на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“
Какво влиза в джоба ни?
Здравната каса и министерството се обединиха срещу бруталните разлики в цените
Проектът предвижда по-висок максимален осигурителен доход, рекорден бюджет за здравеопазването
Изборът беше подкрепен от „Прогресивна България“ и ГЕРБ след спор за контрола върху милиардите в здравеопазването
Ако пътувате в чужбина, ви трябва европейска здравноосигурителна карта
Проф. Момчил Мавров каза, че не се притеснява от проверки, но вижда целенасочено напасване на факти
Вярвам, че това е правилното решение, заяви Петко Стефановски
Фалшиви изследвания и документни измами в основата на измамата
Петима обвиняеми, две лекарки сестри, хиляди направления и съмнения за фиктивни процедури в санаториуми
Лекари в схема за половин милион евро
Кражбите са за милиони
Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя
Проверяват се държавни и частни лечебни заведения
Освен това обвиняемите медици вече са възстановили над 200 000 лева от източените средства
Проговори директорката на "Медицински надзор" Иванка Динева