Какво плаща Здравната каса, ако се разболеете по време на почивка

Лятната ваканция е време за почивка, но никой не е застрахован от неочакван здравословен проблем. Независимо дали сте на море, в планината, на село или в чужбина, е важно да знаете какви права имате като здравноосигурено лице и каква медицинска помощ може да получите чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Проучване на NOVA показва следната картина.

Ако почивате в България

За да получите медицинска помощ по линия на НЗОК, е достатъчно да носите документ за самоличност. Не е необходимо да представяте здравноосигурителната си книжка, освен ако не посещавате стоматолог.

При възникнал здравословен проблем можете да потърсите помощ от всеки общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК, независимо че не е вашият личен лекар. Той е длъжен да прегледа и здравноосигурени пациенти, които са извън неговата пациентска листа.

Колко ще струва прегледът

Ако се обърнете към лекар заради внезапно възникнало остро заболяване по време на почивката, не заплащате самия преглед. Дължи се единствено потребителската такса, която в момента е 2,90 лева.

При необходимост лекарят може да:

издаде направление за специалист;

издаде направление за болнично лечение;

назначи лечение;

издаде рецепта, включително електронна.

Можем ли временно да сменим личния си лекар

Ако престоят ви извън постоянния адрес ще продължи между един и пет месеца, имате право да направите временен избор на общопрактикуващ лекар.

Това вече може да стане и онлайн чрез електронната услуга на НЗОК, без да посещавате лично кабинета.

Не е необходимо да уведомявате настоящия си личен лекар. След изтичането на срока временният избор отпада автоматично и се възстановява досегашният ви личен лекар.

Ако пътувате в чужбина

При кратки пътувания в държавите от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Швейцария и Великобритания е препоръчително да носите Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Тя дава право на достъп до необходимата спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и лекарски практики, които работят с местната здравноосигурителна система.

Важно е да се знае, че картата не замества туристическата застраховка и не покрива всички медицински разходи или услуги.

Ако нямате Европейска здравноосигурителна карта

ЕЗОК се издава в срок до 15 календарни дни.

Ако се налага спешно пътуване и няма време картата да бъде издадена, НЗОК може да издаде Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта. Документът е валиден до два месеца и осигурява същите права по време на престоя.

Преди всяко пътуване е добре да проверите дали здравноосигурителните ви права са непрекъснати и дали Европейската здравноосигурителна карта е валидна. Това може да ви спести сериозни разходи и неприятности, ако се наложи да потърсите лекарска помощ далеч от дома.

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