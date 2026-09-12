Не струва нито лев, а може да ви спести хиляди! Какво трябва да знаете за ЕЗОК
Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
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Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
Ако пътувате в чужбина, ви трябва европейска здравноосигурителна карта
БЛС настоява за спешно вдигане на цените, иначе пациентите ще плащат повече
Досега част от концесионерите на плажовете обезпечаваха медицинската помощ за тях, като сключват договор с линейка
Тръмп е провел телефонен разговор с Джузепе Конте
Всеки безнадеждно болен над тази възраст няма да получава медицинска помощ
Не се издават медицински документи, а фактури
30 млн. лв. допълнително ще разпредели здравното министерство на общински и областни болници и центрове за психиатрично здраве „с цел осигуряване на р...
ГЕРБ поиска от лидера на ДСБ да разговаря с Москов за острите му думи, казва ген. Стоян Тонев "Има 2 нови случая на нападение и побой над лекари. Дот...
Политиците правят промени без анализ на ефекта върху здравната каса
Варна. Варненската общинска поликлиника "Света Клементина" откри отново за летния туристически сезон край морето медицинските пунктове на 26 плажа. Ин...
250 от потърсилите медицинска помощ са неосигурени София. С 15 % са завишени прегледите в "Пирогов" в сравнение с делничните дни. Това съобщи пред БН...
От 2017 г. държавата ще плаща изцяло вноската на чиновници, деца, военни и пенсионери