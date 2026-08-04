Не струва нито лев, а може да ви спести хиляди! Какво трябва да знаете за ЕЗОК

Лятото е в разгара си, а хиляди българи вече стягат куфарите за почивка в Гърция, Италия, Испания, Германия и други европейски държави. Повечето внимателно проверяват резервациите, самолетните билети и личните документи, но често забравят един малък, безплатен документ, който при спешен случай може да се окаже безценен – Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Тя не струва нито лев, издава се сравнително бързо и може да ви спести сериозни разходи, ако по време на почивката се наложи спешен лекарски преглед, лечение или болничен престой, припомня dariknews.bg.

Какво представлява ЕЗОК?

Европейската здравноосигурителна карта е официален документ, който удостоверява, че притежателят ѝ има непрекъснати здравноосигурителни права в България.

Важно е да се знае, че тя не е туристическа застраховка, но дава право на необходимата медицинска помощ при временен престой в редица европейски държави при същите условия, при които се лекуват местните здравноосигурени граждани.

Картата може да се използва при туристически пътувания, командировки, обучение или други краткосрочни престои.

В кои държави важи?

ЕЗОК е валидна във всички държави от Европейския съюз, както и в:

Исландия;

Лихтенщайн;

Норвегия;

Швейцария;

Великобритания.

По силата на двустранни споразумения картата може да бъде използвана и в Сърбия и Северна Македония.

Какво покрива?

Картата осигурява достъп до необходимата медицинска помощ при:

внезапно заболяване;

инцидент или травма;

обостряне на хронично заболяване;

лечение по време на бременност и раждане, когато не може да бъде отложено до завръщането в България.

Важно е да се има предвид, че ако местните граждани заплащат потребителска такса или част от лечението, същото важи и за българските граждани.

Какво НЕ покрива?

Това е най-честото недоразумение сред туристите. Не покрива:

планирано лечение в чужбина;

лечение в частни лечебни заведения, които не работят с обществената здравна система;

медицински транспорт обратно до България;

разходи за хотел;

пропуснати полети;

изгубен багаж;

други туристически щети.

Именно затова специалистите препоръчват картата да не замества туристическата медицинска застраховка. При тежък инцидент разходите за транспортиране до България могат да достигнат няколко хиляди евро.

Кой може да я получи?

Европейската здравноосигурителна карта се издава безплатно на всички лица с непрекъснати здравноосигурителни права в България.

Това включва:

работещи;

пенсионери;

студенти;

ученици;

деца.

Преди подаване на заявление е добре всеки да провери здравноосигурителния си статус.

Как се издава?

Заявление може да бъде подадено:

лично;

чрез упълномощено лице;

в определените центрове за прием на заявления;

във всички клонове на Първа инвестиционна банка, където служителите съдействат при попълването на документите.

Издаването е напълно безплатно.

Срокът е до 15 календарни дни, а готовата карта се получава на мястото, където е подадено заявлението.

Колко време е валидна?

Срокът зависи от възрастта и статута на притежателя:

1 година – за повечето пълнолетни граждани;

10 години – за пенсионерите;

5 години или до навършване на 18 години – за децата;

за хората с ТЕЛК – до изтичане срока на експертното решение.

Как изглежда?

ЕЗОК е с размера на стандартна банкова карта и лесно се побира в портфейла.

Неслучайно при представянето ѝ през 2004 г. тогавашният председател на Европейската комисия Романо Проди я нарича „още едно късче Европа в джоба“.

Защо е добре да я имате?

Преди всяко пътуване в чужбина освен валидността на личните документи е добре да проверите и дали разполагате с актуална Европейска здравноосигурителна карта.

Тя не струва нищо, а при непредвидена ситуация може да ви спести сериозни разходи, много нерви и ценни часове в търсене на медицинска помощ.

Специалистите съветват още преди заминаване да се запознаете и с правилата на здравната система в държавата, която ще посетите, тъй като условията за достъп до медицинска помощ и евентуалните доплащания са различни във всяка страна.

Няколко минути подготовка преди път могат да се окажат също толкова важни, колкото и самата резервация за почивката.