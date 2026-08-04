Ан Болейн и Елизабет I: историята на две кралици, които промениха Англия завинаги

Как едно момиче, обявено за незаконородено още преди да навърши три години, успява да се превърне в една от най-великите владетелки в европейската история?

Новият документален филм „Ан Болейн и Елизабет Първа: Кралици затворнички“ търси отговора именно в драматичната съдба на майката и дъщерята, чиито животи са белязани от дворцови интриги, политически заговори, предателства и непрестанна борба за оцеляване.

Премиерата е на 4 август от 23:05 часа по Viasat History, а повторението е насрочено за 15 август от 18:50 часа.

Макар Ан Болейн да е екзекутирана, когато Елизабет е едва тригодишна, животът ѝ продължава да определя съдбата на бъдещата кралица десетилетия наред. Историчката Трейси Борман и британският актьор Джейсън Уоткинс проследяват тази често пренебрегвана връзка чрез автентични исторически документи, свидетелства и посещения на местата, където са се разиграли най-драматичните моменти от живота на двете жени.

Трейси Борман е сред най-известните британски специалисти по епохата на Тюдорите. Тя е автор на множество книги за английската монархия и дългогодишен главен куратор на Historic Royal Palaces.

Нейният екранен партньор Джейсън Уоткинс е добре познат на зрителите с ролите си в сериалите The Crown, McDonald & Dodds, Line of Duty и W1A. За него този проект има и силно личен характер. По време на подготовката за филма той открива, че негов далечен прародител е бил сред пазачите на младата принцеса Елизабет в Лондонската кула, когато тя самата е заподозряна в държавна измяна.

Ан Болейн – жената, която промени Англия

Ан Болейн остава една от най-противоречивите личности на XVI век.

Любовта на крал Хенри VIII към нея предизвиква събитие, което променя завинаги историята на Англия. За да се ожени за Ан, кралят окончателно скъсва отношенията си с Римокатолическата църква и поставя началото на Англиканската църква – повратен момент, който променя политическата и религиозната карта на Европа.

Щастието ѝ обаче трае кратко.

Само три години след раждането на дъщеря ѝ Елизабет Ан е обвинена в измяна, прелюбодейство и кръвосмешение. Днес повечето историци са единодушни, че обвиненията са били политически мотивирани.

През 1536 година тя е екзекутирана в Лондонската кула, а малката Елизабет е обявена за незаконородена и губи правото си да наследи трона.

Ан Болейн е родена около 1501 година в Норфолк. Получава впечатляващо за времето си образование в Нидерландия и Франция, което оформя нейния интелект и характер. През 1533 година става съпруга на Хенри VIII и остава в историята като жената, допринесла за Английската реформация и като майката на една от най-великите английски владетелки. Погребана е в параклиса St Peter ad Vincula в комплекса на Лондонската кула.

Елизабет I – кралицата, превърнала Англия в световна сила

След години на подозрения, политически интриги и дори затвор, Елизабет се възкачва на трона през 1558 година.

Следващите 45 години остават в историята като Елизабетинската епоха – време на икономически подем, културен разцвет и военни успехи.

По време на нейното управление Англия разгромява Испанската армада през 1588 година и се превръща във водеща европейска сила. Именно тогава творят Уилям Шекспир, Кристофър Марлоу и редица други велики автори, чиито произведения поставят основите на английската литература.

Елизабет никога не се омъжва и остава известна като Кралицата девица, превръщайки независимостта си в част от своята политическа сила.

Родена е на 7 септември 1533 година в двореца Гринуич. Получава едно от най-добрите образования за времето си, владее няколко езика, изучава философия, класическа литература и реторика. Умира на 24 март 1603 година и е погребана в Уестминстърското абатство.

История, която Холивуд не спира да разказва

Животът на Ан Болейн и Елизабет I продължава да вдъхновява киното и телевизията.

Сред най-популярните продукции за Ан Болейн са „Другата Болейн“ (The Other Boleyn Girl, 2008) с Натали Портман и Скарлет Йохансон, минисериалът Anne Boleyn (2021) с Джоди Търнър-Смит и отличеният сериал The Tudors, в който ролята изпълнява Натали Дормър.

Любителите на историческите филми могат да гледат „Другата Болейн“ и по Viasat Kino на 24 август от 19:45 часа.

Образът на Елизабет I също има десетки екранни превъплъщения. Сред най-известните са носителят на "Оскар" Elizabeth (1998) с Кейт Бланшет, продължението Elizabeth: The Golden Age (2007), минисериалът Elizabeth I (2005) с Хелън Мирън и Becoming Elizabeth (2022), посветен на младите години на бъдещата кралица.

Повече от исторически документален филм

„Ан Болейн и Елизабет Първа: Кралици затворнички“ поставя в центъра една необикновена връзка между майка и дъщеря, чието влияние върху английската история се усеща и днес. От трагичната смърт на Ан Болейн до триумфалното управление на Елизабет I – това е история за политическо оцеляване, сила на характера и наследство, което продължава да оформя представата ни за британската монархия.