Ан Болейн и Елизабет I: историята на две кралици, които промениха Англия завинаги
Филм поставя в центъра една необикновена връзка между майка и дъщеря, чието влияние върху английската история се усеща и днес
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Филм поставя в центъра една необикновена връзка между майка и дъщеря, чието влияние върху английската история се усеща и днес
Разкрива ги Филипа Грегъри в "Другата Болейн"
Обявената за магьосница вълнува векове умовете и сърцата на англичаните
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Духът на убитата от Хенри VIII Ан Болейн още е жив