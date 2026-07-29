Битка на звездите в "Игри на волята"

Тази есен “Игри на волята” ще се завърне с още по-голяма заявка в ефира на NOVA - на Арената излизат шампионите. Новите участници са отлично подготвени и силно мотивирани да грабнат победата в осмия сезон на най-екстремната телевизионна надпревара. А най-запомнящите се играчи в историята на риалити формата ще се завърнат за нови приключения в LactoFlor - Битка на звездите. Разделени по двойки мъж и жена, опитните воини ще опитат да се доберат до поредно престижно отличие, с което отново да триумфират на Арената.

В ожесточените битки ще се впуснат победителите от последните пет сезона - Мирослав Великов (сезон 7), Мартин Кънев (сезон 6), Иван Рълев (сезон 5), Алекса Ерски (сезон 4) и Андрей Гридин (сезон 3), както и победителят от “Sesame: Турнири на волята” Светлин Митев (сезон 6).

В LactoFlor - Битка на звездите ще се присъединят и опитните и жадни за успехи бойци: сребърният медалист Филип Атанасов (сезон 4), бронзовите медалисти Ваня Запрянова (сезон 2) и Георги Гешев (сезон 6), Десислава Сапунджиева (сезон 7), Николета Кръстева (сезон 7), Радостина Радева (сезон 7), д-р Катрин Пекин (сезон 7) и Калоян Цветанов (сезон 6). Своя опит на Арената ще демонстрират и участниците с огромен хъс и желание да докажат възможностите си в безкомпромисни сблъсъци: Полина Пелипенко (сезон 6), Елица Ерски (сезон 4), Александра Фейгин (сезон 4), Иванина Тодорова (сезон 6), Анджела Костадинова (сезон 6) и Цвети Станева (сезон 5), както и любимците на публиката Теодор Венков-Чикагото (сезон 7), Раду Шуляк (сезон 6), Симона Ръждавичка (сезон 7) и Николай Начев-Дино (сезон 7).

Водещите на надпреварата Ивет Лалова-Колио и Павел Николов са подготвили трудни, екстремни и заплетени предизвикателства, които ще изпитат уменията, адаптивността и волята на всеки един от тях по пътя към победата.