Изненада в Нова тв! Къде отива Ралица Паскалева

Едно от най-обичаните лица на NOVA - Ралица Паскалева, се впуска в ново предизвикателство. От 29 юни тя се присъединява към предаването „На кафе“ като звезден гост-коментатор.

Водещата Гала, която в момента е в заслужен летен отпуск, обещава сутрешният формат да остане позитивният остров в телевизионния ефир.

„Вече имам опит с горещия пясък в „Игри на волята“, но сега нямам търпение да се потопя в уютната атмосфера на „На кафе“. Харесвам предавания, в които има място за смислени разговори, искрени мнения и ведра усмивка – онзи необходим контрапункт на забързаното ни ежедневие и стрес, с които живеем. Ще се посветя изцяло на положителните истории, които заслужават да бъдат разказани“, споделя Ралица Паскалева.

Със своята харизма, ерудиция и проницателност, популярната актриса ще предложи своя поглед към темите, които вълнуват всички. Заедно с утвърдените панелисти Кристина Патрашкова, Лора Капустина, Дарин Ангелов, Георги Блажев и Юлиян Константинов, тя ще търси най-интересните и любопитни страни на живота, който ни заобикаля.

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