Дара изненада неприятно Ервин! Какво се случва

Звездата на последната "Евровизия" Дара предизвика огромна доза ревност у съпруга си Ервин. Последният бе принуден да види жена си в обятията на друг.

Звездата публикува снимки от своя личен архив. Една от тях е доста провокативна. На нея певицата играе билярд с приятели, две момчета и две момичета. Момчетата обаче я пипат, докато тя е с гръб към тях, дори леко надупена към тях.

Снимката надали се е харесала на съпруга й, който е мюсюлманин. Те са известни с огромната си ревност и патриархални ценности.

Дарина Йотова пък е известна с щурия си нрав. Именно той й проправи път в "Х Фактор" преди 11 години, а след това и на българската поп сцена.

Като повечето купонджийки, Дара също е сменила доста гаджета. Ервин трябва да е наясно с този факт, но все пак едва ли има мъж, на когото да му бъде приятно да вижда жена си в подобна поза върху билярдна маса при подобна компания.

Междувременно стана ясно, че певицата е отказала на мъжа си да го дари с дете в най-скоро бъдеще. Тя му съобщила, че в момента е на гребена на вълната по отношение на кариерата си и изобщо няма намерение да става майка поне докато не навърши 30 г.

Според слуховете Ервин не понесъл добре решението й и това може да породи напрежение в брака им. Дори се счита, че Дара нарочно извадила тези снимки точно сега, за да му стане неприятно, пише Клюки.бг.