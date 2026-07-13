Красавецът, когото Дара упорито крие

Победителката на „Евровизия“ 2026 Дара крие брат хубавец

Йордан е с две години по-голям от нея, но е истински омайник. По него определено въздишат много мацки, той е истински магнит за мадамите, но младият мъж има очи само за една.

Въпреки че е голям чаровник, брата на Дарина Йотова вече е минал под венчило.Съвсем наскоро, на 26 юни, той и чаровната варненка Симона са си казали заветното „да“.

Двамата са се врекли във вярност далеч от прожекторите и светската шумотевица. Красивата му съпруга пък е приела фамилията Йотова. Но не само сватбата, а малкото им момченце Филип, родено през 2024 година, е голямата радост на младоженците.

Детето носи много смях, радост и щастливи мигове на фамилията, а леля Дара не само го обсипва с обич и внимание, ами и с много подаръци.

Като деца на разведени родители, Дара и батко й Данчо са много близки и се подкрепят във всичко. Палавата Дара често е повтаряла, че „семейството й е нейното убежище и те я заземяват от висините на славата“.

Дара и Йордан имат още една сестра Моника, която преди броени дни навърши 17 години. Момичето е плод от връзката на баща им с друга жена, с която също се е развел.

И още една радост застигна фамилията. Преди дни „Бангаранга“ на Дара разби световните музикални класации и се превърна в най-слушаната българска песен за всички времена.

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