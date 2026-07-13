Смразяващи предсказания на Нострадамус за втората половина на 2026 г.

Името на френския астролог Нострадамус отново излезе на преден план заради мрачни прогнози за оставащите месеци на 2026 г. Негови последователи свързват стари четиристишия с продължителна война, кръвопролития, тайни атаки и възможен удар срещу влиятелен политик. Самият Мишел дьо Нострадам обаче не е посочвал 2026 г. в тези стихове, а връзката е изградена от съвременни тълкуватели. Изследователите предупреждават, че неясният език позволява едни и същи редове да бъдат нагодени към напълно различни събития.

Годината не присъства в стиховете

Нострадамус публикува първата част на „Пророчествата“ през 1555 г., а четиристишията му са организирани в поредици, наречени „Векове“. Те не следват ясна хронология и са написани със смесица от среднофренски език, латински думи, анаграми и астрологични образи. Повечето текстове описват войни, епидемии, убийства, природни бедствия и политически сътресения, но рядко съдържат конкретни дати.

Една от причините определени стихове да бъдат свързвани с 2026 г. е техният номер 26. Подобна нумерологична връзка не присъства в оригиналния текст и няма доказателства, че Нострадамус е използвал номерата като обозначение на години.

Тичино „ще прелее с кръв“

Сред най-обсъжданите пасажи е четиристишие II:26: „Поради благоволението, което градът ще прояви... Тичино ще се изпълни с кръв“. В по-пълен превод стихът говори за загубено бойно поле, бягство край река По и Тичино, което ще прелее „с кръв, огньове и смърт“.

Съвременните последователи насочват вниманието към швейцарския кантон Тичино и виждат предупреждение за въоръжен конфликт или тежко бедствие. В четиристишието обаче няма дата, а географското име може да обозначава и река Тичино, която преминава през Швейцария и Северна Италия.

„Седем месеца голяма война“

Още по-силен отзвук предизвикват редовете: „Седем месеца от голямата война, хора загинаха от зло. Руан, Еврьо, кралят няма да се провали“. Те се появяват отново почти при всяко сериозно военно напрежение в Европа, но не съдържат препратка към 2026 г.

Руан и Еврьо са френски градове, пряко свързани с политическата и военната география от времето на Нострадамус. Това не спира теоретиците да виждат в „седемте месеца“ предстояща фаза на голям международен конфликт, въпреки че няма съгласие кога би трябвало да започне или кои държави ще бъдат въвлечени.

Роякът се превърна в армия от дронове

Нов живот получи и образът на „големия рояк пчели“. В социалните мрежи той е сравняван със стотици дронове, които атакуват едновременно и наподобяват движещ се рояк.

Различните преводи и издания обаче поставят този образ в различен контекст. Някои тълкуватели го свързват с политическа сила, други с внезапна военна атака, а трети приемат думите буквално. Няма историческо доказателство, че Нострадамус е описвал безпилотни летателни апарати или друга съвременна технология.

Мълния удря „велик човек“

Особено тревожно звучи четиристишие I:26: „Велик човек ще бъде ударен от мълния през деня. Зло дело, предсказано от приносителя на молба“. Следващите редове споменават още едно падение през нощта, сблъсък край Реймс и Лондон и епидемия в Тоскана.

Според едно от популярните тълкувания „мълнията“ е метафора за покушение, преврат или внезапен политически крах. Други допускат природен инцидент, но в текста няма име, длъжност или белег, който да насочва към конкретен човек.

Затъмнението засили интереса

Допълнително гориво за прогнозите дава пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. То ще премине над Гренландия, Исландия, Северна Русия, Испания и малка част от Португалия, а частично затъмнение ще се наблюдава в голяма част от Европа. Реалното астрономическо събитие кара последователите да търсят връзки със стихове за помрачено слънце и небесен огън, въпреки че подобни образи са обичайни за ренесансовата астрология.

Липсата на ясно предсказана глобална епидемия отличава сегашните популярни тълкувания от тези за предишни години. Това обаче не означава, че текстовете дават по-точна картина на бъдещето - подбраните четиристишия отразяват преди всичко страховете, които вълнуват обществото в конкретния момент.

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