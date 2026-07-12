Защо не трябва да спите пред огледало? Експерт обясни опасностите

Огледалото срещу леглото отново влезе в списъка със спорните предмети в спалнята. Според езотерика, таролог и експерт по житейски стратегии Наталис Домини то не е просто част от интериора, а предмет, който трябва да бъде поставян внимателно. Пред УНИАН тя предупреждава, че отражението на леглото може да наруши спокойния сън. Дори за хората, които не вярват в суеверия, остава практичният риск - човек да се стресне от собственото си отражение нощем.

Домини описва огледалото като „портал към един магически, по-фин свят“. По думите й то „чете“ средата около себе си и затова не бива да бъде насочено така, че леглото да се вижда в него.

Според това вярване сънят е момент, в който съзнанието се измества към света на сънищата и подсъзнанието. Именно тогава, смята тарологът, огледалото срещу леглото може да се превърне в източник на напрежение, лоши сънища и усещане за чуждо присъствие в стаята.

Най-често предупреждението е за огледала, които отразяват цялото легло или краката на спящия човек. В езотеричните тълкувания това се свързва с кошмари, видения и неспокоен сън. Домини съветва огледалото да бъде поставено на място, огрявано от дневна светлина, например срещу прозорец.

Практичното обяснение е по-просто. В тъмното мозъкът може да разчете отражение, движение или силует като заплаха, особено когато човек е полузаспал. Това не доказва мистичен ефект, но обяснява защо някои хора се чувстват по-неспокойни в стая с голямо огледало срещу леглото.

Специалистите по съня обичайно поставят акцента не върху суеверията, а върху средата в спалнята. Sleep Foundation посочва, че хората спят по-добре, когато стаята е оптимизирана по отношение на светлина, шум, температура и комфорт, а добрата хигиена на съня включва и подредена среда за почивка.

Това прави огледалото проблем не само като символ, а и като елемент от интериора. Ако то отразява светлина, движение от улицата или самия човек в леглото, може да създаде усещане за напрежение. При огледален гардероб решението е вратите да се плъзгат така, че отражението да се скрива, или повърхността да се декорира.

Темата е типичен пример как старите вярвания и съвременният комфорт се срещат в една и съща стая. Няма научно доказателство, че огледалото отваря „портал“, но има достатъчно човешки причини някой да не спи добре срещу собственото си отражение. В крайна сметка най-доброто правило за спалнята е просто - всичко, което тревожи окото и ума през нощта, няма място срещу леглото.

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