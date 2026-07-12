Любопитно

Защо не трябва да спите пред огледало? Експерт обясни опасностите

Спането пред огледало се счита за много неблагоприятен знак

Защо не трябва да спите пред огледало? Експерт обясни опасностите
12 юли 26 | 11:03
751
Иван Ангелов

Огледалото срещу леглото отново влезе в списъка със спорните предмети в спалнята. Според езотерика, таролог и експерт по житейски стратегии Наталис Домини то не е просто част от интериора, а предмет, който трябва да бъде поставян внимателно. Пред УНИАН тя предупреждава, че отражението на леглото може да наруши спокойния сън. Дори за хората, които не вярват в суеверия, остава практичният риск - човек да се стресне от собственото си отражение нощем.

Домини описва огледалото като „портал към един магически, по-фин свят“. По думите й то „чете“ средата около себе си и затова не бива да бъде насочено така, че леглото да се вижда в него.

Според това вярване сънят е момент, в който съзнанието се измества към света на сънищата и подсъзнанието. Именно тогава, смята тарологът, огледалото срещу леглото може да се превърне в източник на напрежение, лоши сънища и усещане за чуждо присъствие в стаята.

Най-често предупреждението е за огледала, които отразяват цялото легло или краката на спящия човек. В езотеричните тълкувания това се свързва с кошмари, видения и неспокоен сън. Домини съветва огледалото да бъде поставено на място, огрявано от дневна светлина, например срещу прозорец.

Практичното обяснение е по-просто. В тъмното мозъкът може да разчете отражение, движение или силует като заплаха, особено когато човек е полузаспал. Това не доказва мистичен ефект, но обяснява защо някои хора се чувстват по-неспокойни в стая с голямо огледало срещу леглото.

Специалистите по съня обичайно поставят акцента не върху суеверията, а върху средата в спалнята. Sleep Foundation посочва, че хората спят по-добре, когато стаята е оптимизирана по отношение на светлина, шум, температура и комфорт, а добрата хигиена на съня включва и подредена среда за почивка.

Това прави огледалото проблем не само като символ, а и като елемент от интериора. Ако то отразява светлина, движение от улицата или самия човек в леглото, може да създаде усещане за напрежение. При огледален гардероб решението е вратите да се плъзгат така, че отражението да се скрива, или повърхността да се декорира.

Темата е типичен пример как старите вярвания и съвременният комфорт се срещат в една и съща стая. Няма научно доказателство, че огледалото отваря „портал“, но има достатъчно човешки причини някой да не спи добре срещу собственото си отражение. В крайна сметка най-доброто правило за спалнята е просто - всичко, което тревожи окото и ума през нощта, няма място срещу леглото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Феномени
Още от Любопитно
Коментирай