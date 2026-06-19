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Колко цифри има циферблатът на часовника? Логически тест!

На пръв поглед задачата изглежда детска, но една дума във въпроса променя напълно решението

Колко цифри има циферблатът на часовника? Логически тест!
Снимка: Пекселс
19 юни 26 | 9:23
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Иван Ангелов

Една семпла загадка с обикновен часовников циферблат успява да затрудни дори хората, които се смятат за изключително наблюдателни. Въпросът звучи съвсем просто: Колко цифри има върху часовника? Повечето веднага отговарят 12, защото виждат обозначенията на часовете от 1 до 12. Точно тук обаче се крие уловката - пита се за цифри, а не за числа.

Една дума променя целия отговор

На стандартния циферблат са изписани числата от 1 до 12. Те наистина са 12, но някои от тях се състоят от повече от една цифра.

В математиката цифрите са само десет - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Числата могат да бъдат изградени от една или повече цифри. Например 12 е едно число, но съдържа две цифри - 1 и 2.

Затова автоматичният отговор „12“ не решава правилно загадката. Той показва, че човек е преброил часовите означения, без да се вгледа в точната формулировка.

Два отговора могат да бъдат верни

Ако въпросът е колко различни цифри се срещат върху циферблата, отговорът е 10. Между числата от 1 до 12 присъстват всички цифри от 0 до 9.

Ако обаче трябва да бъдат преброени всички изписани цифри, включително повторенията, резултатът е 15. Числата от 1 до 9 съдържат общо девет цифри. След тях 10, 11 и 12 добавят още шест - 1 и 0, 1 и 1, 1 и 2.

Така върху стандартния часовников циферблат има 12 числа, 10 различни цифри и общо 15 изписани цифри. Правилният отговор зависи от това как точно е зададен въпросът.

Римската четворка крие още една тайна

При часовниците с римски означения има и друга любопитна особеност. Числото четири често се изписва като „IIII“, а не като познатото от учебниците „IV“.

И двата варианта са използвани исторически, но часовникарската традиция запазва „IIII“. Едно от популярните обяснения е, че така циферблатът изглежда по-симетричен - „IIII“ визуално уравновесява по-тежкото „VIII“ от срещуположната страна.

Загадката показва колко лесно привидно очевидният отговор може да се окаже погрешен. Понякога решението не изисква сложни изчисления, а само внимателно разграничаване на две близки понятия.

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Автор Иван Ангелов

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