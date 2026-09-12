Колко цифри има циферблатът на часовника? Логически тест!
На пръв поглед задачата изглежда детска, но една дума във въпроса променя напълно решението
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На пръв поглед задачата изглежда детска, но една дума във въпроса променя напълно решението
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Чудили ли сте се някога защо са избрани точно тези числа?
Смяната на времето разделя страните от ЕС, въпреки обещанието практиката да бъде премахната
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Смяната на времето е практика, въведена в Европа през 1976 г. по инициатива на Франция
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Стрелките на часовника бяха върнати с един час назад
Разболява ли ни 25-ият час? Този въпрос си задава всеки от нас, когато дойде времето за первъртане на часовника към зимното време. Тази нощ местим стр...
Ще се радваме на денонощие от 25 часа
Сутрините и вечерите ни ще са тъмни и денят ще ни се струва по-кратък